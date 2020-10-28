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Samsun’da simide yüzde 50 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Samsun’da ekmeğe yapılan zammın ardından, 60 gramı 1 lira olan simide zam yapılarak, 70 gramı 1,5 TL’den satılmaya başlandı.

Samsun’da simide yüzde 50 zam

Döviz kuruna göre artan un fiyatları nedeniyle Samsun’da önce ekmeğe, daha sonra da simit ve atoma zam yapıldı. Zamdan önce 60 gramı 1 TL’den satılan simit, bugün itibarıyla 70 gramı 1,5 TL oldu. Vatandaşlar simit zammına tepki gösterirken, simit satıcıları yapılan zammın ardından satışlarının durma noktasına gelmesinden yakındı. Fırıncılar ise zamma artan un ve susam fiyatlarını gerekçe gösterdi.

SİMİT SATICISI BİLE TEPKİ GÖSTERDİ: 1,5TL'YE BU SİMİT GİTMEZ

Zammın ardından satışlarının oldukça düştüğünü söyleyen simit satıcısı Ertan Altun, “Ekmek 1,5 TL simit de 1,5 TL. Vatandaş zaten geçinmekte sıkıntı yaşıyor. 1,5 TL’ye bu simit gitmez. Ekmek 210 gram, simit ise 70 gram. Buna bir çare bulunması lazım. Zammın ardından simit satışları çok düştü. Simit 1 TL iken de az satılıyordu, şimdi neredeyse hiç satamıyoruz. Bize göre simit fiyatları çok pahalı. Vatandaş sabah simidin 1,5 TL olduğunu öğrenince, ‘o paraya gider ekmek alırım, simit almam’ diyor ve gidiyor. Zamdan dolayı biz de vatandaşlardan tepki görüyoruz” dedi.
Simide zam gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Zamlar böyle devam eder. Bakarsınız 1 ay sonra ekmek gibi fiyatı tekrar 1 TL’ye düşürürler. Burada serbest ekonomi piyasası var. Herkes tutturduğunu gidiyor. Köylüsü de çiftçisi de esnafı da aynı davranıyor. Bir şey diyemiyorsunuz. Paranız varsa alıyorsunuz, yoksa alamıyorsunuz. Bunlar zengin işi. Bizim işimiz değil” diye konuştular.

'BU DEVİRDE SİMİDİN 1,5 TL OLMASI GAYET NORMAL'

Zammı olumlu karşılayan vatandaşlar ise, “Her şeye zam geldiği gibi simite de zam gelmesi normaldir. Baktığınız zaman dolar da her geçen gün artıyor. Bu devirde simidin 1,5 TL olması gayet normal bir durum. Biz de tarhana imalatı yapıyoruz. 1 ay önce 120 TL’ye aldığımız unun çuvalı, geçen hafta 130’a aldık. Şimdi de 170 lira olmuş. Fırıncılar ne yapsın?” şeklinde konuştular.

'EĞER UNA MÜDAHELE EDİLİR VE FİYATLAR AŞAĞIYA ÇEKİLİRSE BİZ DE ZAMMI GERİ ÇEKMEYE HAZIRIZ'

Yapılan zam hakkında Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit’ten bir açıklama gelmezken, zammın gerekçesini aktaran Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise şunları söyledi:

“Artan dolar fiyatları un fiyatlarını çok etkiledi. Rusya’dan ithal edilen buğday, tamamen dolara endeksli. Son zamanda un fiyatları beklenin üzerinde arttı. Bu da ekmek ve simidin maliyetini oldukça yukarı çekti. Eğer una müdahale edilir ve fiyatlar aşağıya çekilirse biz de zammı geri çekmeye hazırız. Aksi takdirde bir indirim yapmak söz konusu değil. Fiyatların tekrar eski haline gelmesi için un fiyatlarının acilen düşmesi gerekiyor.”

ATOMA DA ZAM GELDİ

Bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren zamlı tarife ile birlikte 1 TL olan atom fiyatına da zam geldi. Artan yumurta ve şeker fiyatlarından dolayı, daha önce 1 TL’den satılan atomun tanesi 1,5 TL oldu. Zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

KAYNAK:İHA

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