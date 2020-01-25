Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, Samsun’dan yaklaşık 80 ülkeye cerrahi alet ihracatı yapıldığını belirterek, "Türkiye yüzde 85 oranda yurt dışına tıbbi cihaz anlamında bağımlılık içerisindedir. Samsun’da cerrahi aletlerde de yurt dışından hiçbir şekilde ihtiyaca mahal kalmadan üretim sağlanabilir” dedi.

MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Samsun’daki medikal sanayinin bugünü ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Samsun’daki cerrahi alet üretimiyle başlayan sektörün 40 yıllık bir geçmişi olduğuna değinen Aydemir, burada faaliyet gösteren yaklaşık 40 firma olduğunu belirtti. Firmaların yurt içinde yüzde 25 bir pazar payı olduğunu ve yapılan üretimin yüzde 75’inin ihracatla yurt dışında 80 ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Orta Doğu’nun ihtiyacını dahi karşılayabilecek bir alt yapı var

Türkiye’nin tıbbi cihaz anlamında yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğundan söz eden Başkan Aydemir, Samsun’da birçok alanda dışa bağımlılığı yer bırakmayacak ve hatta Orta Doğu’nun ihtiyacını dahi karşılayabilecek bir alt yapı olduğunu söyledi.

Samsun’da sektörün şu anki durumundan bahseden Ahmet Aydemir, “Samsun’da cerrahi alet üretimiyle başlayan 40 yılık bir kümelenme var. Bu kümelenme şu anda 40 kadar firma ile devam ediyor. Buradan başlıca ihracat Avrupa, Orta Doğu olmak üzere Güney Amerika, Amerika, Asya kıtasında Çin, Vietnam dahil olmak üzere yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapılıyor. Yurt içindeki talep için maalesef şunları söyleyebilirim: Türkiye yüzde 85 anlamda yurt dışına bağımlı olarak tıbbi cihaz anlamında bağımlılık içerisindedir. Bu durum bizi üzüyor. Buradaki firmalarımız da yüzde 75’lere varan ihracatla yurt dışına ürünlerini gönderiyorlar. Yani yüzde 25 kadar iç pazarda bir payları bulunmaktadır” sözlerini kullandı.

Büyük firmalarla yarışabilecek bir makine parkuru olmasına rağmen sektörde bir markalaşma ihtiyacının olduğunun altını çizen Aydemir, “Samsun’daki üretim orta-ileri teknoloji makine parkuruyla yapılıyor. Makine parkurlarımızın büyüklüğüne baktığımız zaman Avrupa’da bu işle iştigal eden en büyük üç firma makine parkuru arasına girer. Ama maalesef cirolarımız bu anlamda bizi tatmin etmiyor. Buradakinin 3’te 1’i makine parkuruyla bizim belki de 8

