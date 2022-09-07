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Sanayi grubundan tüm zamanların en yüksek sekiz aylık ihracatı

07.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 123 milyar 54 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracat rakamına ulaştı. Sanayi sektörünün dış satımı yılın sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı

Sanayi grubundan tüm zamanların en yüksek sekiz aylık ihracatı

Türk sanayi sektörü, ocak- ağustos döneminde 123 milyar 54 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Küresel çapta enerji krizinden kaynaklı ham madde arzına ilişkin sıkıntıların yoğun olarak yaşandığı bir ortamda Türk sanayi sektörü ihracatta rekorlar yenilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 123 milyar 54 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracat rakamını yakaladı.

Sanayi sektörünün dış satımı yılın sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,3 oldu.

SANAYİ GRUBUNDA 12 SEKTÖR İHRACATTA REKORA KOŞTU

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12'si ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve hammaddeleri 6 milyar 953 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 324 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 22 milyar 630 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 14 milyar 248 milyon dolar, elektrik ve elektronik 9 milyar 620 milyon dolar, makine ve aksamları 6 milyar 533 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 9 milyar 927 milyon dolar, çelik sektörü 15 milyar 317 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3 milyar 720 milyon dolar, mücevher sektörü 3 milyar 572 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii 2 milyar 636 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 4 milyar 367 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracat rakamlarına ulaştı.

Yılın sekiz ayında tekstil ve hammaddeleri yüzde 8,4, deri ve deri mamulleri yüzde 21,1, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 41,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 10,9, elektrik ve elektronik yüzde 6, makine ve aksamları yüzde 9,7, demir ve demir dışı metaller yüzde 30, çelik sektörü yüzde 16,6, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 24, mücevher sektörü yüzde 5,4, savunma ve havacılık sanayii yüzde 42,2, iklimlendirme sanayii yüzde 9,2, ihracat artışı kaydetti.

İHRACATTA AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Sanayi ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla Avrupa ülkelerinden talep geldi.

Yılın sekiz ayında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 110 milyon 448 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar 503 milyon dolarlık, makine ve aksamları 653 milyon 455 bin dolarlık, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 429 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 462 milyon 540 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 694 milyon 328 bin dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 29 milyon dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 610 milyon dolarlık, İsrail'e çelik sektörü 1 milyar 66 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 666 milyon 33 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirliklerine mücevher sektörü 666 milyon 62 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İhracat sanayi
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