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Sanayi kenti Bursa ihracatta 116 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Bursa, geçen yıl gerçekleştirdiği 18,2 milyar dolarlık ihracatla 116 ülkeyi geride bıraktı.

Sanayi kenti Bursa ihracatta 116 ülkeyi geride bıraktı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 16,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa'nın serbest bölge rakamlarıyla toplam dış satımı 18,2 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret hacminin 29 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği 2024 yılında, 195 farklı ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Bursa, 116 ülkeden fazla ihracat performansı sergiledi.

Bursa'nın 2024 yılı ihracatında en yüksek payı 7,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisi alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı 1 milyar 575 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatı 1 milyar 284 milyon dolar, makine ve aksamları sektör ihracatı ise 1 milyar 254 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracatın geri kalanı ise kentteki diğer sektörler tarafından yapıldı.

"YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, küresel ticaretin önündeki engellere ve yakın coğrafyadaki savaşlara rağmen Bursa'nın ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürdüğünü aktardı.

Geçmişte Anadolu'nun İpek Yolu'ndaki en önemli durağı Bursa'nın köklü bir üretim ve ticaret kültürüne sahip olduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti.

"Kentin 116 ülkeden daha yüksek bir ihracat performansı sergilemesi, önemli bir başarı. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), KFA Fuarcılık, yeni nesil fuar organizasyonları, ticari safari, UR-GE, HİSER ve kümelenme projeleriyle Bursa'nın dünya ticaretinden çok daha yüksek pay almasını hedefliyoruz. Ekonomide kuralların yeniden belirlendiği bir dönemde Bursa'nın da gelecek 50 hatta 100 yılı planlaması gerekiyor. Bursa'nın ihracattaki başarısının ardında ülkesine ve şehrine inanan girişimcilerimizin emeği ve vizyonu var. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' anlayışıyla hem kentimizin hem ülkemizin refahına katkı sağlayacak yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. BTSO olarak, üyelerimizin dünya pazarlarında daha güçlü bir konum elde etmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sanayi
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