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Sanayi üretim endeksi yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.02.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de sanayi üretim endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,4 arttı.

Sanayi üretim endeksi yükseldi

Türkiye'de sanayi üretim endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,4 artarken 2023 yılında yüzde 1,6 yükseldi. İmalat sanayide üretim hızlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2023 verilerini yayımladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

İMALAT SANAYİDE ÜRETİM HIZLANDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Endeks sanayi üretim
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