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Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

13.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 9,6 artarken, aylık olarak yüzde 1,8 azaldı. Foreks Haber anketinde analistlerin sanayi üretimi yıllık beklentisi yüzde 8,5 seviyesinde oluşmuştu.

Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

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