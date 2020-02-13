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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı! Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık' açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı! Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"Aralık 2019'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

Sanayi üretim endeksi yüzde 8,6 arttıSanayi üretim endeksi yüzde 8,6 arttı
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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu sebeple dolar düştü, altın düştü, zamlar yapılmadı aksine yapılan zamlar geriye çekildi, asgari ücrete insanları mutlu edecek bir zam yapıldı ev vergilere hiç zam bile denilmeyecek bir artış sağlandı.. zam bile denmez olsa olsa zamcık olur..
Elektrik, doğalgaz,mazot ve benzeri enerji fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir yerde sanayi üretimi artmış olamaz. Size artan işsiz ve konkardato sayısını getirmişlerdir, siz onu sanayi üretimi arttı sanmışınızdır.
ne urettıgımızı merak ettım teknolojı yok tarım bıttı ancak yalan uretıyoruz
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