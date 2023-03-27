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Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar? YSK sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

27.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK sandık görevlisi ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olup YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek. Seçime sayılı günler kala sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi için başvurular nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar? YSK sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sandık Kurulu Görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek. Peki, Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar? YSK sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri ise henüz belli olmadı. YSK tarafından sandık görevlisi ücretleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

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YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.

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PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılıyor.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

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sandık görevlisi

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