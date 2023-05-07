Sandık görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Müşahit ne demek, sandık görevlisi nasıl olunur?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ekranı araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye, genel seçimler sebebiyle sandık başına gidecek. YSK tarafından, her seçim öncesinde kamu görevlisi olarak sandıklara atanan kişilerin ne zaman belli olacağı ise merak konusu oldu. Sandığın güvenliğini sağlanması ve oy kullanımının düzgün bir şekilde tamamlanması için sandık başkanları, üyeler ve siyasi parti temsilcileri 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklarda görevli olacak. İşte sandık görevlisi ücreti ve sandık görevlisi nasıl olur sorularının yanıtı...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı. Sandık görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri de belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim için 'Sandık Görevlisi' olarak başvuru yapılabilmektedir. 'Sandık Görevlisi' başvuruları genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır ve bunlardan ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

MÜŞAHİT NEDİR?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

