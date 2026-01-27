FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Şanlıurfa'da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2024–2025 döneminde yürüttüğü projelerle tarımda modernleşme, sürdürülebilirlik ve yerel değerlerin korunması adına kapsamlı bir çalışma ortaya koydu. Akıllı tarım uygulamalarından ata tohumlarının üretimine, kadınların ekonomik hayata katılımından çevre ve sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen faaliyetler, Şanlıurfa tarımına yön veriyor.

Şanlıurfa'da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor

Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi (ŞATEM) bünyesinde yürütülen Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi’nin ihalesi 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli ve 10 milyon TL bütçeli proje kapsamında, 40 dekarlık alanda yer altı damlama sulama sistemi kurulacak, gübreli sulama (fertigasyon) altyapısı oluşturulacak ve otomasyonlu akıllı sulama sistemleri devreye alınacak. Proje ile modern tarım teknolojilerinin birebir uygulandığı örnek bir eğitim ve üretim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 1

KADINLAR TARIMSAL ÜRETİMLE GÜÇLENİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Bankası finansmanlı SEECO Projesi kapsamında yürütülen “Tarımsal Üretim Yolu ile Kadınların Ekonomik Hayata Katılımlarını Artırmaya Yönelik Geçim Kaynağı Tesisi Projesi” ile kadınların üretim yoluyla ekonomik hayata katılımı destekleniyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile imzalanan alt hibe sözleşmesi doğrultusunda; tohum eleme ve paketleme tesisi ile biber üretim tesisi başta olmak üzere çeşitli makine ve ekipmanlar yüzde 100 hibe ile temin edildi. Projenin bütçesi 130 bin avro olarak açıklandı.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 2

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERLE ALTERNATİF ÜRETİM

GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi, lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı üretimini kapsıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve 1,4 milyon TL bütçeye sahip proje, 7 dekarlık alanda uygulanıyor. Proje kapsamında yer altı damlama sulama sistemleri kurulacak, 1 Mart 2026 itibarıyla fide dikimleri gerçekleştirilecek. İlerleyen süreçte park ve bahçeler ile çiftçilere yönelik üretimle sürdürülebilir bir model oluşturulması hedefleniyor.

TARIMSAL ÜRETİMDE VERİM, TASARRUF VE DEMONSTRASYON

Akçakale ve Eyyübiye işletmelerinde buğday, nohut, pamuk, ata tohumu ve tıbbi bitki üretimleri devam ediyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen anıza mısır ekimiyle dekara 1.170 kilogram verim elde edilirken, su ve yakıt tasarrufu sağlandı. Bu uygulamaların çiftçilere demonstrasyon çalışmalarıyla yaygınlaştırılması hedefleniyor. GAP İdaresi tarafından temin edilen modern tarım ekipmanlarıyla belediyenin mekanizasyon kapasitesi de güçlendirildi.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 3

ATA TOHUMLARI KORUNUYOR, ÇOĞALTILIYOR

Eyyübiye İşletmesi’nde Urfa biberi, Urfa domatesi, tat karpuzu, Urfa kavunu, Urfa kabağı, şelengo ve Birecik patlıcanı gibi yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin ata tohumları üretiliyor. 2025 yılında 150 bin Urfa biberi fidesi ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılırken, Nisan 2026’da yaklaşık 1 milyon ata tohumu fidesinin ücretsiz dağıtılması planlanıyor. Amaç, tarımsal mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 4

SEBZE, ÇİÇEK VE FİDAN ÜRETİMİYLE TASARRUF SAĞLANIYOR

Eyyübiye İşletmesi seralarında kışlık sebze üretimi gerçekleştirilirken, hasat edilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Akçakale İşletmesi’nde ise 2024–2025 döneminde toplam 1 milyon 150 bin adet mevsimlik çiçek üretildi. Ayrıca 20 bin adet çalı grubu bitki ve çok sayıda fidan üretimiyle Park ve Bahçeler Dairesi’nin ihtiyacı karşılanarak belediyeye ciddi maliyet avantajı sağlandı.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 5

YEREL MEYVE VE FİDAN ÜRETİMİ GÜÇLENİYOR

Bıttım ve menengiç anaçları kullanılarak fıstık fidanı üretimi sürdürülürken, zeytin ve yerel nar çeşitleri için de üretim hazırlıkları tamamlandı. On binlerce fidan çiftçilere ücretsiz veya hibeli olarak dağıtılarak yerel üretim desteklendi.
Toprak analizi desteği, ipek böceği yetiştiricilerine dut fidanı dağıtımı, baklagil ekimleriyle toprak verimliliğinin artırılması ve çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleriyle tarımsal bilinç güçlendirildi. Harran Üniversitesi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleriyle tarımsal bilgi sahaya aktarıldı. Dijital tarımsal yayım uygulamalarıyla bilgiye erişim kolaylaştırıldı.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 6

“HEDEFİMİZ YEŞEREN BİR ŞANLIURFA”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yürütülen projelerle suyun ve toprağın daha verimli kullanılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve çiftçi gelirlerinin artırılmasını hedefliyor. Üretimi destekleyen, çiftçiyi güçlendiren, yerel değerleri koruyan ve sürdürülebilirliği esas alan bir tarım politikasıyla çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken, hedefin üreten, bilinçlenen ve yeşeren bir Şanlıurfa olduğu vurgulanıyor.

Şanlıurfa da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor 7

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çinli devler harekete geçti! 1.5 milyar euroya Puma'yı satın aldıÇinli devler harekete geçti! 1.5 milyar euroya Puma'yı satın aldı
AJet'ten 9 dolara yurt dışı uçak biletiAJet'ten 9 dolara yurt dışı uçak bileti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.