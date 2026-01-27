Şanlıurfa'da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi ile modern tarım sahaya taşınıyor

Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi (ŞATEM) bünyesinde yürütülen Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi’nin ihalesi 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli ve 10 milyon TL bütçeli proje kapsamında, 40 dekarlık alanda yer altı damlama sulama sistemi kurulacak, gübreli sulama (fertigasyon) altyapısı oluşturulacak ve otomasyonlu akıllı sulama sistemleri devreye alınacak. Proje ile modern tarım teknolojilerinin birebir uygulandığı örnek bir eğitim ve üretim alanı oluşturulması hedefleniyor.

KADINLAR TARIMSAL ÜRETİMLE GÜÇLENİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Bankası finansmanlı SEECO Projesi kapsamında yürütülen “Tarımsal Üretim Yolu ile Kadınların Ekonomik Hayata Katılımlarını Artırmaya Yönelik Geçim Kaynağı Tesisi Projesi” ile kadınların üretim yoluyla ekonomik hayata katılımı destekleniyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile imzalanan alt hibe sözleşmesi doğrultusunda; tohum eleme ve paketleme tesisi ile biber üretim tesisi başta olmak üzere çeşitli makine ve ekipmanlar yüzde 100 hibe ile temin edildi. Projenin bütçesi 130 bin avro olarak açıklandı.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERLE ALTERNATİF ÜRETİM

GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi, lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı üretimini kapsıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve 1,4 milyon TL bütçeye sahip proje, 7 dekarlık alanda uygulanıyor. Proje kapsamında yer altı damlama sulama sistemleri kurulacak, 1 Mart 2026 itibarıyla fide dikimleri gerçekleştirilecek. İlerleyen süreçte park ve bahçeler ile çiftçilere yönelik üretimle sürdürülebilir bir model oluşturulması hedefleniyor.

TARIMSAL ÜRETİMDE VERİM, TASARRUF VE DEMONSTRASYON

Akçakale ve Eyyübiye işletmelerinde buğday, nohut, pamuk, ata tohumu ve tıbbi bitki üretimleri devam ediyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen anıza mısır ekimiyle dekara 1.170 kilogram verim elde edilirken, su ve yakıt tasarrufu sağlandı. Bu uygulamaların çiftçilere demonstrasyon çalışmalarıyla yaygınlaştırılması hedefleniyor. GAP İdaresi tarafından temin edilen modern tarım ekipmanlarıyla belediyenin mekanizasyon kapasitesi de güçlendirildi.

ATA TOHUMLARI KORUNUYOR, ÇOĞALTILIYOR

Eyyübiye İşletmesi’nde Urfa biberi, Urfa domatesi, tat karpuzu, Urfa kavunu, Urfa kabağı, şelengo ve Birecik patlıcanı gibi yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin ata tohumları üretiliyor. 2025 yılında 150 bin Urfa biberi fidesi ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılırken, Nisan 2026’da yaklaşık 1 milyon ata tohumu fidesinin ücretsiz dağıtılması planlanıyor. Amaç, tarımsal mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak.

SEBZE, ÇİÇEK VE FİDAN ÜRETİMİYLE TASARRUF SAĞLANIYOR

Eyyübiye İşletmesi seralarında kışlık sebze üretimi gerçekleştirilirken, hasat edilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Akçakale İşletmesi’nde ise 2024–2025 döneminde toplam 1 milyon 150 bin adet mevsimlik çiçek üretildi. Ayrıca 20 bin adet çalı grubu bitki ve çok sayıda fidan üretimiyle Park ve Bahçeler Dairesi’nin ihtiyacı karşılanarak belediyeye ciddi maliyet avantajı sağlandı.

YEREL MEYVE VE FİDAN ÜRETİMİ GÜÇLENİYOR

Bıttım ve menengiç anaçları kullanılarak fıstık fidanı üretimi sürdürülürken, zeytin ve yerel nar çeşitleri için de üretim hazırlıkları tamamlandı. On binlerce fidan çiftçilere ücretsiz veya hibeli olarak dağıtılarak yerel üretim desteklendi.

Toprak analizi desteği, ipek böceği yetiştiricilerine dut fidanı dağıtımı, baklagil ekimleriyle toprak verimliliğinin artırılması ve çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleriyle tarımsal bilinç güçlendirildi. Harran Üniversitesi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleriyle tarımsal bilgi sahaya aktarıldı. Dijital tarımsal yayım uygulamalarıyla bilgiye erişim kolaylaştırıldı.

“HEDEFİMİZ YEŞEREN BİR ŞANLIURFA”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yürütülen projelerle suyun ve toprağın daha verimli kullanılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve çiftçi gelirlerinin artırılmasını hedefliyor. Üretimi destekleyen, çiftçiyi güçlendiren, yerel değerleri koruyan ve sürdürülebilirliği esas alan bir tarım politikasıyla çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken, hedefin üreten, bilinçlenen ve yeşeren bir Şanlıurfa olduğu vurgulanıyor.