Şanlıurfa’ya önemli yatırım! İlk makarna fabrikası açıldı…

Şanlıurfa’ya bölgenin ilk makarna fabrikası açıldı. Farbrikanın hem istihdam hem de ihracat açısından bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 70 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 35 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, 210 personel 7 gün 24 saat çalışıyor. Günlük üretim kapasitesi ise tam 400 ton.

Türkiye’nin dört bir yanındaki market raflarında yerini alan Ovella ve Perilla markalı makarnalar, başta yurtdışında birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Bölge tarımının gücünü sanayi ile birleştiren bu yatırım, hem Şanlıurfalı üreticilere yeni bir pazar imkânı sunuyor hem de kente katma değer sağlıyor.

ŞANLIURFA ÜRETİMLE YÜKSELİYOR: SANAYİ VE TARIM EL ELE

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa’ya üretimin çok yakıştığını vurgulayarak, her türlü üretim bandının kente kazandırılması için atılacak adımların en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

GAP projesiyle sulama imkânlarının genişlediği Şanlıurfa Ovası, Türkiye’nin en bereketli tarım alanlarından biri haline geldi. Pamuk başta olmak üzere buğday, mercimek, mısır ve fıstık gibi stratejik ürünlerde ülkenin en yüksek verimi bu bölgede elde ediliyor.

ÖMER YİĞİT: “URFA’NIN HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yiğit, Şanlıurfa’nın ilk makarna fabrikasının açılmasının, sadece bir yatırım değil, aynı zamanda büyük bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu vurguladı. Bu yatırımın, hem kendi ailesi hem de Şanlıurfalıların yıllardır taşıdığı bir arzunun somut bir sonucu olduğunu belirten Yiğit, “Şanlıurfa’da bir makarna fabrikası kurulması yönünde uzun yıllardır süregelen bir hayal vardı. Bu sadece bize ait bir düşünce değildi; bu toprakların, bu şehrin hayaliydi. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Fabrikamızda yüzde yüz Harran buğdayı kullanıyoruz. Bu buğdayın proteini yüksek, kalitesi son derece iyi. Zaten Harran, dünyada ilk buğdayın ekildiği yer olarak bilinir. Bu kadim topraklardan çıkan ürünü, hijyenik koşullarda işleyip Türkiye’nin ve dünyanın sofralarına ulaştırıyoruz” dedi.

Açıklamasında, fabrikanın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir misyon taşıdığını da ifade eden Yiğit, istihdam ve yerel kalkınmaya verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi:

“Urfa gibi geniş tarım arazilerine sahip bir şehirde, tarıma dayalı sanayi yatırımlarının yapılması kaçınılmazdı. Bu eksikliği görerek harekete geçtik. Babamız tüccarlık yaptığı dönemlerde böyle bir hayal taşırdı. Bugün onun hayalini gerçekleştirmek, bizim için ayrıca duygusal bir anlam taşıyor. Kurduğumuz bu tesisle sadece kendi ailemizin değil, binlerce Şanlıurfalının hayalini gerçekleştirmiş olduk. Fabrikamız şu an 210 kişiye istihdam sağlıyor ve bu sayıyı artırmak istiyoruz. Ürünlerimiz, Türkiye’nin birçok ilinde market raflarında yerini almaya başladı. Adana, Niğde, Konya gibi şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız, marketlerde karşılaştıkları makarnalarımızın fotoğraflarını bize gönderiyor. Bu geri dönüşler bizleri hem gururlandırıyor hem de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 20 çeşit makarna üretiyoruz, ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz.”

Ömer Yiğit son olarak, Şanlıurfa’nın artık sadece tarih ve turizmle değil, üretim gücüyle de anılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, “Biz bu yatırımla Urfa’nın geleceğine katkı sağlamak istedik. Şehrimizi sadece geçmişiyle değil, bugünkü üretim gücü ve potansiyeliyle de ön plana çıkarmaya kararlıyız. Güneydoğu’nun en büyük makarna fabrikalarından birini burada kurarak, hem yerel kalkınmaya hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Bunun için büyük bir heyecan ve sorumluluk taşıyoruz” şeklinde konuştu.

BÖLGEDEKİ ÜRETİCİLERE YENİ BİR KAPI

Bu arada tamamen Harran Ovası’nda yetişen buğdaydan üretilen makarnalar, bölgedeki çiftçilerin ürünlerine de yüksek katma değer sağlıyor. Şanlıurfa, bu sayede sadece tarımda değil, tarıma dayalı sanayi alanında da önemli bir merkez haline gelmeye başladı.

