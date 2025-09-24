Şanssız adam hayatının şokunu yaşadı! 20 milyon liraya aldığı lüks araç 50 kilometre sonra yolda kaldı

İstanbul'da yaşan bir kişi dünyaca ünlü bir otomotiv markasının ikonik hale gelen modelini satın almak istedi. Şahıs yaptığı araştırmalar neticesinde Ankara'daki bir bayiye gitti var hayalindeki aracı 20 milyon liraya satın aldı.

50 KİLOMETRE SONRA YOLDA KALDI

İşlemlerin ardından yeni aracıyla yola çıkan adam henüz ellinci kilometredeyken hayatının şokunu yaşadı. Bayiden 50 kilometre uzaklaşan adam araçtan uyarı almaya başladı.

LÜKS ARAÇ ŞANZIMAN VE AKÜ HATASI VERDİ

Hatalı çıkan lüks araç, şanzıman ve akü hatası verdi. Şanssız adam ise hata almasından sonra tekrar bayi ile iletişime geçerek durumu anlattı.

İADE HAKKINI KULLANMAK İSTEDİ FAKAT BAYİ KABUL ETMEDİ

Yaşadığı olay sonrası şoke olan adam 2 haftalık yasal sürecini kullanıp aracı iade etmek istedi. İddialara göre bayi iadeyi kabul etmedi ve tamir yoluna gitmek istedi.

ŞANSSIZ ADAM MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

Sıfır aldığı araçtan bu uyarıları alan adam ise duruma isyan ederken, yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak adamın avukatı SHOW Haber'e açıklamalarda bulundu.

"BİZİ OYALADILAR"

Müvekkilinin bayiye güvenerek aracı aldığını vurgulayan Avukat Necati Genç, "50 kilometre sonrasında müvekkilimin aracında bir arıza tespit edildi. Bir test sürüşüne çıkıldı yetkili kişilerce. Sonrasında tekrar arıza verdiği görüldü. Normal şartlarda 2 haftalık koşulsuz ver şartsız iade hakkımız var. İade hakkını kullanmak istediğimizi belirttiğimizde bize yardımcı olacaklarını ancak bazı tespitler yapılması gerektiğini söylediler, bizi oyaladılar. 0 kilometre almasının amacı nedir; ilk kendisinin kullanması hiçbir arıza olmadan bu araca düzgün binmek istemesi için. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.