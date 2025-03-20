Sao Tome ve Principe'nin para birimi nedir? Sao Tome ve Principe'nin para biriminin kodu ve sembolü

Orta Afrika’da konumlanan Sao Tome ve Principe isimli ülkede hangi para biriminin kullanıldığı araştırılır. Bu noktada ele alınan ülkenin para biriminin kısaca dobra olarak isimlendirildiği söylenmelidir. İlgili finansal aracın resmi para birimine dönüşmesiyse 1977 yılına dayanır. Dobra şeklinde adlandırılan ödeme aracı, hem kağıt hem de madeni para olarak basılıp dağıtılır. Ülkenin milli bankası tarafından dağıtılan paraların kağıt ve bozukluk çeşitleriyse toplamda 10 adettir. Bununla birlikte söz edilen resmi paranın alt birimi centimo olarak belirtilse de güncel durumda enflasyondan ötürü kullanılmamaktadır.

Sao Tome ve Principe'nin para birimi nedir?

Bir Orta Afrika ülkesi olan Sao Tome ve Principe’de hangi para biriminin kullanıldığı merak edilir. Resmi adı São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti olan ülkenin para birimi dobra olarak adlandırılır. Tam ismiyle Sao Tome ve Principe dobrası olarak bilinen bu para biriminin geçmişi 1977 senesine uzanır. Dolayısıyla ülkenin resmi para biriminin 1977 yılından beri Sao Tome ve Principe dobrası olduğu belirtilmelidir.

Sao Tome ve Principe'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Sao Tome ve Principe’de resmi para birimi olarak geçerlilik taşıyan finansal araca dobra ismi verilir. Bu para biriminin ISO 4217 koduysa "STD" olarak açıklanmalıdır. Buna ek olarak Sao Tome ve Principe dobrasının Portekizce ismi "dobra são-tomense" şeklindedir. İncelenen para biriminin alt birimi centimo’dur. Dolayısıyla 1 dobra 100 centimo’ya bölünür. Ancak günümüzde enflasyondan kaynaklı olarak centimo alt biriminin kullanılmadığı belirtilmiştir.

Ülkenin resmi para birimi olan dobra, Sao Tome ve Principe Milli Bankası tarafından basılıp dağıtılır. Bununla birlikte dobra, hem kağıt hem de madeni para olarak basılır. Kağıt para olan dobra’nın 5000, 10000, 20000, 50000, 100000’lik banknotları içerdiği görülür. İlgili para biriminin madeni olanlarıysa 100, 250, 500, 1000 ve 2000’lik bozukluklardır.