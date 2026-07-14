FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sarıgül'den zam çıkışı! Asgari ücret ve en düşük emekli maaşını işaret etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücrete zam yapılmasını istedi.

Sarıgül'den zam çıkışı! Asgari ücret ve en düşük emekli maaşını işaret etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, acil çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu söyledi.

Sarıgül den zam çıkışı! Asgari ücret ve en düşük emekli maaşını işaret etti 1

Vatandaşların, TBMM'den çıkacak yasaları beklediğini ifade eden Sarıgül, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde "karşılıksız çekle" ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Polislerin özlük hakları ve çalışma saatleriyle, PTT çalışanlarının statüleriyle ilgili de düzenlemeye gidilmesini isteyen Sarıgül, çiftçilerin ilaç, mazot ve tohum desteği beklediğini iddia etti.

Sarıgül den zam çıkışı! Asgari ücret ve en düşük emekli maaşını işaret etti 2

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASI BEKLENMEKTEDİR"

Emeklinin ve asgari ücretlinin geçinemediğini ileri süren Sarıgül, "Asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. En düşük emekli maaşının asgari ücretten aşağı olmaması şarttır. Memurlara refah artışı yapılmasını da binlerce memur beklemektedir." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü 'Refahımız yükseldi'3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü 'Refahımız yükseldi'
Emekli maaşı düzenlenmesi Komisyon'da '500 dolar...'Emekli maaşı düzenlenmesi Komisyon'da '500 dolar...'

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mustafa Sarıgül en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.