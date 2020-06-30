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Sarma sigara ve içi tütün dolu makaron satışı yasaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz itibarıyla.

Sarma sigara ve içi tütün dolu makaron satışı yasaklandı

Sigara kağıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronları poşetlenip satılması 26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak getirilmişti. Yasak bugün yürürlüğe gidi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılarak yarından itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigarı kağıdının doldurulmuş şekilde satışına 1 Temmuz itibariyle yasak getirildi. Bu yasağa uymayanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Türkiye’de, yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor.

Yarın uygulamaya girecek kanun ile artık bu tür faaliyetlerde bulananlara hapis cezası uygulanacak. Benzer bir uygulama 2014 yılında yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan kaçak sigaralar için de getirilmiş ve yüzde 20’nin üzerine çıkan yasa dışı sigara satışı kısa sürede yüzde 4’e kadar gerilemişti.
Tütün ürünlerinden 2019 yılında sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi. Buna karşın devletin, son yıllarda yaygın hale gelen yasa dışı açık tütün ürünlerinden kaynaklanan vergi geliri kaybının 15 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de konuyla ilgili düzenleme şöyle duyurulmuştu: "28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 1/7/2020 tarihinde, f) 63 üncü maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar bakımından 1/7/2021 tarihinde,"

KAYNAK: İHA

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
bu ulkeyi germeyin bu kadar bi rahat birakin. her kisinin geliri 7 bin lira degil. insanlar boyle mutluysa parasi buna yetiyorsa birakin bunu icsinler yada sigarayi 4 lira yapin.
Elin oğlu satacak yerli vatandaş açlıktan ölün
@tekintas O elin oğlu değil baş ortağı.elin oğlu dediğin adam zehirde olsa milyar dolar tesıslerde mılyonlarca insan çalıstırıp mılyonlarca vergi verirken 50 kurusa satıyorsa devletde oturdugu yerden ustune 50 vergi koyuyor sana bana gelene kadar oluyor 100.
asgari ucretli kalkip malboro sigarami icecek yeter dusun artik halkin sirtinadan inin bu nasil devlet yunetmek adam gibi maasmi veriyonuz
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