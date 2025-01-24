Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak! 20 ay boyunca hesaplarına para yatacak

Çalışan annelerin desteklenmesine yönelik Türkiye ile AB ortaklığı ile finanse edilecek olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II detayları belli oldu. SGK tarafından yürütülecek olan çalışmalar 20 ay boyunca devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürütülecek proje kapsamında 3 bin 500 kişi faydalanacak.



DESTEK ÖDEMELERİNDE MİKTARLAR ARTIRILDI

Proje kapsamında aylık olarak 15 milyon 295 bin 329 lira kaynak sağlanacak. Sosyal Medya hesabından Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan proje kapsamında ne kadar ödeme yapılacağını da duyurmuştu. Buna göre ödemeler şu şekilde yapılacak: