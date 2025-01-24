Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak! 20 ay boyunca hesaplarına para yatacak

Çalışan annelerin desteklenmesine yönelik Türkiye ile AB ortaklığı ile finanse edilecek olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II detayları belli oldu. SGK tarafından yürütülecek olan çalışmalar 20 ay boyunca devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürütülecek proje kapsamında 3 bin 500 kişi faydalanacak.
DESTEK ÖDEMELERİNDE MİKTARLAR ARTIRILDI
Proje kapsamında aylık olarak 15 milyon 295 bin 329 lira kaynak sağlanacak. Sosyal Medya hesabından Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan proje kapsamında ne kadar ödeme yapılacağını da duyurmuştu. Buna göre ödemeler şu şekilde yapılacak:
- Tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira (510 avro)
- Bekâr veya özel ihtiyaçlı çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira (560 avro)
- Yarı zamanlı çalışan annelere 9.462 lira (255 avro)
- Bekâr veya özel ihtiyaçlı çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira (305 avro)
Bu arada, yeni tutarlarla birlikte destek miktarları da artmış oldu. Daha önce çalışan annelere 325 avro tutarında ödeme yapılıyordu.
PROJEDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Projeye kimlerin başvurabileceği merak edilirken ayrıntılar da belli oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre, şu şartları yerine getiren projeden faydalanabiliyor:
- Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dâhil) çocuk sahibi olunması,
- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet edilmesi
- Çocukla aynı evde ikamet edilmesi,
- Kişi, bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olunması ve çocuk ile aynı adreste yaşanması,
- En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olunması (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç bütün 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar)
- Tam zamanlı çalışan kişinin, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırması,
- Yarı zamanlı çalışan kişinin bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırması,
- SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olunmaması,
- Bakıcının ücretinin en az asgari ücret düzeyinden ödenmesi (yarı zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar),
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Proje kapsamında bakıcı olarak çalışılmaması gerekiyor.
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