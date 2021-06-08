Şartlı-sağlık yardım parası nereden ve nasıl alınır? e-Devlet şartlı sağlık yardımı başvuru sayfası

Şartlı sağlık yardımında bulunan kişilerin kimlik, ehliyet veya pasaport ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru için gereken bir diğer belge ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda sunulan başvuru formudur. Başvurunuzun takibini ise e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsiyet fark etmeksizin çocukların sağlık masrafları için başvuru yapan ve şartları sağlayan aileye aylık 35 TL nakdi yardım desteği sağlamaktadır. Bu yardım çocuğun doğumundan 6 yaşını kapsamaktadır.

Şartlı sağlık yardımı parası almaya hak kazanan vatandaşlar e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlamalarının ardından PTT şubelerinden parayı alabilir. İlçenize yakın olan herhangi bir PTT şubesinden şartlı sağlık yardım parasını nakit olarak çekebilirsiniz.

0-6 yaş arasındaki çocukların düzenli olarak aileleri tarafından hastaneye götürülmesini teşvik etmek için verilen şartlı-sağlık yardım parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın projesidir. Bu projeden yararlanmak isteyen ailelerin e-Devlet üzerinden şartlı sağlık yardımı sayfasına gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlı Sağlık Yardımı için gerekli durumlar, bu yardım için başvuran kişinin yaşadığı hanede kimsenin sosyal güvencesi olmaması gereklidir ve Mütevelli Heyeti aracılığı ile hanedeki bireylerin muhtaç olduğu tespit edilmelidir.

İleriki zamanlarda ise çocuğun hastanede kontrole götürülüp götürülmediği denetlenir

Bu şartların sağlanması durumunda, çocuk 72 aylık (6 yaş) olana dek sağlık yardımı geçerli olur. Aksi takdirde, çocuğun düzenli bir şekilde sağlık kontrolünden geçmemesi durumunda yardım kesilir.

Mütevelli Heyeti’nin araştırmaları ile hanedeki bireylerin yardıma muhtaç olmaması durumunda ya da hanedeki bireylerin sosyal güvencesi olması durumunda, haneye sağlık yardımı sağlanmaz. Şartlardan en önemlisi olan çocukların düzenli doktor kontrolü, Sağlık Bakanlığı kararınca belli zaman aralıklarında yapılmalıdır.



