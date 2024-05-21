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SASA'da bedelli sermaye artırımı! Primli fiyattan yapılacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 11:17
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SASA'da bedelli sermaye artırımı primli fiyattan yapılacak. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Yaptığımız sermaye artırımıyla SASA'nın dev yatırımları daha güvenle ilerleyecek" dedi.

SASA'da bedelli sermaye artırımı! Primli fiyattan yapılacak

Erdemoğlu Holding, hakim ortağı olduğu SASA Polyester'in sermaye artırımı için ihraç edeceği borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamını satın alacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından yeni payları satın alması için tanınan limitler dahilinde mümkün olan en yüksek pay fiyatını tercih eden holding, aralık ayında nitelikli kurumsal yatırımcılara sattığı payları da daha yüksek bir fiyattan geri almış olacak.

SERMAYE ARTIRIMI KARARI ŞUBATTA ALINMIŞTI

SASA Yönetim Kurulu, sermaye artırımı kararını 8 Şubat'ta yaptığı toplantıda alarak, 5 milyar 321 milyon 653 bin 794,10 lira olan çıkarılmış sermayenin toplam 4 milyar 365 milyon lira satış hasılatı elde edilecek şekilde artırılmasına ve çıkarılacak borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle SASA hakim ortağı Erdemoğlu Holding AŞ'ye satılmasına karar verdi. Artırım için 14 Şubat'ta yapılan başvuru, SPK tarafından 16 Mayıs'ta onaylandı.

SASA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tahsisli satışında işlem fiyatı, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat ve Erdemoğlu Holding AŞ'nin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı dikkate alınarak 1 lira nominal değerli beher pay için 49,40 lira olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Erdemoğlu Holding'in 12 Aralık 2023'te nitelikli kurumsal yatırımcılara yaptığı satıştaki fiyat olan 43,10 liranın o günkü TL/USD kuruyla karşılığı 1,48 dolara tekabül ederken, 17 Mayıs gün sonu kapanış rakamı olan 49,40 lira ise 17 Mayıs tarihi itibarıyla 1,53 dolara tekabül ediyor.

Sermaye artırımıyla ihraç edilecek 88 milyon 360 bin 324 lira nominal değerli payların tahsisli satış işlemi, SPK'nın ihraç belgesi onayını takiben TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı sonucunda şirketin çıkarılmış sermayesi 5 milyar 321 milyon 653 bin 794,10 liradan 5 milyar 410 milyon 014 bin 118,10 liraya yükselecek.

"SASA'NIN DEV YATIRIMLARI DAHA GÜVENLE İLERLEYECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA'nın sermaye artırım sürecinde Erdemoğlu Holding'in şirkete ve yatırımcılarına olan taahhüdünü bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Erdemoğlu, "SASA'nın alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden bir tanesi olması için yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız sermaye artırımıyla SASA'nın dev yatırımları daha güvenle ilerleyecek. Sermaye artırımı için ihraç edilen yeni payları, en son Aralık 2023'te yaptığımız satıştaki rakamdan hem lira hem de dolar bazında daha yüksek bir fiyattan geri almamız ise, şirketimize ve yatırımcılarımıza olan taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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