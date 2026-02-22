FİNANS

Satan çok ama alan yok! Hareketlilik için o tarihi bekliyorlar 'Altın' detayı

Samsun'da kurulan ikinci el otomobil pazarında satıcı yoğunluğu dikkat çekti. Aracını satmak için pazara gelen vatandaşlar, alıcı sayısının düşük olması nedeniyle satışların gerçekleşmediğini ifade etti. Bazı satıcılar piyasanın nisan ve mayıs aylarında canlanacağını belirtirken Galerici Halit Kalem, bayram ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaz aylarına doğru hareketlilik beklediklerini aktardı. Kalem "Şu anda piyasada ciddi bir hareket yok. İnsanlar yatırımlarını altına yöneltti" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde cumartesi günleri kurulan ikinci el otomobil pazarında bu hafta satıcı yoğunluğu gözlendi. Çok sayıda araç satışa çıkarılırken, alıcı sayısının düşük olması nedeniyle beklenen alışveriş sağlanamadı. Bazı satıcılar piyasanın nisan ve mayıs aylarında canlanacağını belirtirken, bazıları ise durgunluğun nedenleri arasında yatırım tercihlerinin altına kaymasını gösterdi.

"İNSANLAR YATIRIMCILARINI ALTINA YÖNELTTİ"

Galerici Halit Kalem, bayram ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaz aylarına doğru hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "Şu anda piyasada ciddi bir hareket yok. İnsanlar yatırımlarını altına yöneltti. Altın fiyatlarının yatay seyretmesi nedeniyle otomobile dönüşün zaman alabileceğini düşünüyoruz. Şu an pazarda satan çok ancak alıcı tarafı kararsız" dedi.

Aracını satmak için pazara gelen Sadık Keskin, alıcı sayısının azlığından yakındı. Keskin, pazarda çok sayıda araç bulunduğunu ancak gelenlerin çoğunlukla sadece inceleme yaptığını belirtti.

"ALICI OLMAYINCA PİYASA DA DURGUN SEYREDİYOR"

Otomobilini satışa çıkaran Selami Koca, ilginin satışa dönüşmediğini dile getirerek, "İnsanlar geliyor, bakıyor ancak alım gerçekleşmiyor. Alıcı olmayınca piyasa da durgun seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Pazara gelen Engin Arıcan ise ikinci el piyasasında esas hareketliliğin bahar aylarında yaşandığını belirterek, geçen haftaya kıyasla bir miktar canlılık olsa da bunun satışa yansımadığını söyledi. Arıcan, piyasada para olduğunu ancak alım konusunda çekingenlik yaşandığını sözlerine ekledi.
