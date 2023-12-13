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Satışta Tesla'yı sollamıştı! Togg Sedan modeli için tarih verildi

13.12.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi. Öte yandan Togg satışları Tesla’yı sollarken, dün itibarıyla da 15 binden fazla T10X’in kullanıcılarla buluştuğu belirtildi.

Satışta Tesla'yı sollamıştı! Togg Sedan modeli için tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi. Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak" ifadesini kullandı.

TOGG (127)

SATIŞLAR VE TESLİMATLAR GAZ BASTI

Togg'un birikimli satışları Kasım ayında Tesla'yı geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Kasım ayında Togg'un aylık teslimatı 4 bin 401 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Tesla'nın aylık teslimatı 900 oldu. 2023 satışlarına bakıldığında ise Togg'un teslimatları 13 bin 572 olurken, Tesla satışları ise 11 bin 600 olarak kaydedildi.

Bir yandan da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli için teslimatlar devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, dün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğu belirtildi. 32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu aktardı.


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