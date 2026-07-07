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Satmak istediği aracın içi farklı, dışı farklı, ruhsatı farklı çıktı

Nevşehir'de 2024 yılında satın aldığı otomobili satmak isteyen vatandaş, aracın ekspertiz incelemesinde "change" olduğu şüphesiyle karşılaştı. Şase numarasının değiştirilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri aracı trafikten men ederek inceleme başlattı.

Satmak istediği aracın içi farklı, dışı farklı, ruhsatı farklı çıktı

Edinilen bilgiye göre, İ.C., 2024 yılında Kayseri'den satın aldığı otomobilini satmak üzere alıcı ile anlaştı. Satış işlemleri öncesinde araç oto ekspertiz merkezine götürüldü. Ekspertiz incelemesinde aracın ruhsat bilgilerinde 2012 model olarak kayıtlı olduğu, sistem sorgulamasında ise 2011 üretim yılına ait bilgiler bulunduğu belirlendi.

Satmak istediği aracın içi farklı, dışı farklı, ruhsatı farklı çıktı 1

Yapılan detaylı kontrollerde aracın fiziksel özelliklerinin ise 2013 model ile uyumlu olduğu tespit edildi. İncelemeyi yapan ekspertiz uzmanları, aracın şase numarasının bulunduğu bölümde kazıma işlemi yapıldığını ve yeniden şase numarası işlendiğini belirledi. Ayrıca aracın elektronik beyin (ECU) sisteminde kayıtlı şase numarası ile gövde üzerindeki şase numarasının birbirinden tamamen farklı olduğu tespit edildi.

Satmak istediği aracın içi farklı, dışı farklı, ruhsatı farklı çıktı 2

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. İlk incelemede şase numarasının değiştirilmiş olduğu değerlendirilirken, araç trafikten men edilerek kriminal incelemeye alındı.

EKSPERTİZ YAPTIRMAMIŞ

Aracı yaklaşık 2 yıl önce satın alan İ.C.'nin, satın alma sırasında ekspertiz yaptırmadığı ve araçtaki değişikliklerden haberdar olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, ikinci el araç satın alacak vatandaşların benzer mağduriyetler yaşamamaları için satış öncesinde mutlaka kapsamlı ekspertiz yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Otomobil change
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