Satranç takımı 490 bin TL, kupa 290 bin TL! Akılalmaz fiyatların ardındaki gizem 'Makul sebeple açıklanamaz'

Bazı uyanıklar serbest piyasa adı altında bazı ürünleri ederi o kadar olmamasına rağmen dudak uçuklatan fiyatlara satıyor. Üstelik bunu küçük eşyalar grubuna giren ürünler üzerinden de yapıyorlar. İnanılması güç ama örneğin bir satranç takımı internette 500 bin liradan satışa sunulabiliyor. Peki burada bir perdeleme durumu mu söz konusu? İşte detaylar...

"HİÇBİR ZAMAN MAKUL BİR SEBEPLE AÇIKLANAMAZ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Vergi Uzmanı Murat Bal "Bu şekilde fiyat farkı hiçbir zaman için makul bir sebeple açıklanamaz" dedi. Avukat Mustafa Zafer ise "İşte bu bir dolandırıcılık suçu olabilir, uyuşturucu satıcılığı olabilir, yasa dışı bahis olabilir" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAN ŞÜPHE DUYMAMAK ELDE DEĞİL

Anahtarlık, satranç takımı, kupa; kısaca alt tarafı hediyelik eşya denilebilecek ürünler... Ancak özel üretim olmadığı sürece en pahalısı yaklaşık 1000 lira. İnternetteki bir satıcının ilanlarında öyle fiyatlar var ki şüphe duymamak elde değil.

Vergi Uzmanı Murat Bal "Baktığınızda bir ürün 7 - 8 kat, 10 kat farklı ve fazla fiyata satılıyorsa o zaman bunun altında başka şeyler olabilir" dedi. Satranç takımı yaklaşık 640 katına, çizgi filmli bir kupa ise yaklaşık 500 katına satılıyor ve bu serbest piyasa ekonomisi adı altında yapılıyor. Ancak bu sistemin içinde mi yoksa başka bir amaçla mı bu fiyatlara satılıyor?

Avukat Mustafa Zafer "Şayet bu söz konusu ilanlardaki rakamlar yanlış girilmemiş ise herhangi bir malın değerinin 600 kat daha yüksek bir bedelle satılmasını herhangi bir mantıkla açıklamamızın izahı yok" şeklinde konuştu.

SATRANÇ TAKIMI 490 BİN LİRA, ANAHTARLIK SETİ 390 BİN LİRA, KUPA 290 BİN LİRA

O sanal mağaza sattığı ürünlerden çok fiyatlarla dikkat çekiyor. Mesela bir satranç takımı fiyatı tam 490 bin lira, 12'li anahtarlık setinin fiyatı ise tam 390 bin lira, kupanın fiyatı tam 290 bin lira.

"AKLAMA YOLUNA GİTMİŞ OLABİLİR Mİ?"

Avukat Mustafa Zafer "Bazı internet siteleri üzerinden değerinden çok fazla yüksek bir malın bedelini göstermek suretiyle aklama yoluna gitmiş olabilir mi? Tabii bu savcılığın yapacağı bir araştırmadan sonra ancak bir Masak incelemesinden sonra bizim bunu söylememiz daha net olacak" dedi.

Bu yöntemin adına 'şirinler yöntemi' denildiği belirtildi. Yani kara paradan ya da yasa dışı yollarla elde edilmiş bir para aklanırken sisteme bir ürün satın alınmış gibi gösterildiği ancak burada karşılıklı bir anlaşma söz konusu olduğu aktarıldı. "Yani hem o ürünü sattığını iddia kişinin parası aklanıyor hem de satın alan kişinin parası" denildi.

İLANLAR KALDIRILDI! "İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Gelen tepkilerin ardından o ilanlar kaldırıldı. Avukat Mustafa Zafer "Suçtan elde edilen o paranın yüzlerce sözde satış gösterilen o işlemler sonrasında legalleştirilmesi, aklanması faaliyeti gerçekleştirilebilir. Bu yönüyle bu bardak satışları yahut satranç satışlarının incelenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.