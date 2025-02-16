FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Satranç takımı 490 bin TL, kupa 290 bin TL! Akılalmaz fiyatların ardındaki gizem 'Makul sebeple açıklanamaz'

Satranç takımı 490 bin TL, kupa 290 bin TL! Akılalmaz fiyatların ardındaki gizem 'Makul sebeple açıklanamaz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.02.2025 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş fiyat artışları, fırsatçılık derken internet üzerinden bazı ürünlerin satışındaki fiyatların akılalmaz boyutlarda olduğu görüldü. Satranç takımının 490 bin TL, bir kupanın 290 bin TL gibi fiyatlara ilana konulması dikkat çekerken uzmanlar dikkat çeken bir detaya değindi. Vergi Uzmanı Murat Bal fiyat farkı için "Makul bir sebeple açıklanamaz" derken Avukat Mustafa Zafer de "Şayet rakamlar yanlış girilmemişse..." diyerek ihtimallere değindi ve "İncelenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Satranç takımı 490 bin TL, kupa 290 bin TL! Akılalmaz fiyatların ardındaki gizem 'Makul sebeple açıklanamaz'

Bazı uyanıklar serbest piyasa adı altında bazı ürünleri ederi o kadar olmamasına rağmen dudak uçuklatan fiyatlara satıyor. Üstelik bunu küçük eşyalar grubuna giren ürünler üzerinden de yapıyorlar. İnanılması güç ama örneğin bir satranç takımı internette 500 bin liradan satışa sunulabiliyor. Peki burada bir perdeleme durumu mu söz konusu? İşte detaylar...

k6

"HİÇBİR ZAMAN MAKUL BİR SEBEPLE AÇIKLANAMAZ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Vergi Uzmanı Murat Bal "Bu şekilde fiyat farkı hiçbir zaman için makul bir sebeple açıklanamaz" dedi. Avukat Mustafa Zafer ise "İşte bu bir dolandırıcılık suçu olabilir, uyuşturucu satıcılığı olabilir, yasa dışı bahis olabilir" ifadelerini kullandı.

K4

FİYATLARDAN ŞÜPHE DUYMAMAK ELDE DEĞİL

Anahtarlık, satranç takımı, kupa; kısaca alt tarafı hediyelik eşya denilebilecek ürünler... Ancak özel üretim olmadığı sürece en pahalısı yaklaşık 1000 lira. İnternetteki bir satıcının ilanlarında öyle fiyatlar var ki şüphe duymamak elde değil.

K1

Vergi Uzmanı Murat Bal "Baktığınızda bir ürün 7 - 8 kat, 10 kat farklı ve fazla fiyata satılıyorsa o zaman bunun altında başka şeyler olabilir" dedi. Satranç takımı yaklaşık 640 katına, çizgi filmli bir kupa ise yaklaşık 500 katına satılıyor ve bu serbest piyasa ekonomisi adı altında yapılıyor. Ancak bu sistemin içinde mi yoksa başka bir amaçla mı bu fiyatlara satılıyor?

K2

Avukat Mustafa Zafer "Şayet bu söz konusu ilanlardaki rakamlar yanlış girilmemiş ise herhangi bir malın değerinin 600 kat daha yüksek bir bedelle satılmasını herhangi bir mantıkla açıklamamızın izahı yok" şeklinde konuştu.

K5

SATRANÇ TAKIMI 490 BİN LİRA, ANAHTARLIK SETİ 390 BİN LİRA, KUPA 290 BİN LİRA

O sanal mağaza sattığı ürünlerden çok fiyatlarla dikkat çekiyor. Mesela bir satranç takımı fiyatı tam 490 bin lira, 12'li anahtarlık setinin fiyatı ise tam 390 bin lira, kupanın fiyatı tam 290 bin lira.

K3

"AKLAMA YOLUNA GİTMİŞ OLABİLİR Mİ?"

Avukat Mustafa Zafer "Bazı internet siteleri üzerinden değerinden çok fazla yüksek bir malın bedelini göstermek suretiyle aklama yoluna gitmiş olabilir mi? Tabii bu savcılığın yapacağı bir araştırmadan sonra ancak bir Masak incelemesinden sonra bizim bunu söylememiz daha net olacak" dedi.

k7

Bu yöntemin adına 'şirinler yöntemi' denildiği belirtildi. Yani kara paradan ya da yasa dışı yollarla elde edilmiş bir para aklanırken sisteme bir ürün satın alınmış gibi gösterildiği ancak burada karşılıklı bir anlaşma söz konusu olduğu aktarıldı. "Yani hem o ürünü sattığını iddia kişinin parası aklanıyor hem de satın alan kişinin parası" denildi.

k8

İLANLAR KALDIRILDI! "İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Gelen tepkilerin ardından o ilanlar kaldırıldı. Avukat Mustafa Zafer "Suçtan elde edilen o paranın yüzlerce sözde satış gösterilen o işlemler sonrasında legalleştirilmesi, aklanması faaliyeti gerçekleştirilebilir. Bu yönüyle bu bardak satışları yahut satranç satışlarının incelenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

k9

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
fiyat internet sitesi satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hadise 'Tecrübeme güveniyorum' deyince Melike Şahin sözünü sakınmadı

Hadise 'Tecrübeme güveniyorum' deyince Melike Şahin sözünü sakınmadı

Deprem olmadan kolonlar çatlıyor! İstanbul'da bir bina daha boşaltıldı... Gidecek yeri olmayanlar otele gönderildi

Deprem olmadan kolonlar çatlıyor! İstanbul'da bir bina daha boşaltıldı... Gidecek yeri olmayanlar otele gönderildi

Yasa çıkacak diye fiyatları katlandı! Şimdi hepsi ellerinde kaldı... ÖTV teşviki için çalışma yok

Yasa çıkacak diye fiyatları katlandı! Şimdi hepsi ellerinde kaldı... ÖTV teşviki için çalışma yok

Kira gibi rakamlar! 'Kanunda açık, kiracı ödemez' diyerek açıkladı

Kira gibi rakamlar! 'Kanunda açık, kiracı ödemez' diyerek açıkladı

Satılık ilanı verilen evin fiyatı gündem oldu! "Eve atom bombası düşmüş"

Satılık ilanı verilen evin fiyatı gündem oldu! "Eve atom bombası düşmüş"

Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan ceza!

Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan ceza!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.