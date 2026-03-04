Savaşın dudak uçuklatan maliyeti belli oldu! ABD 24 saatte dünyaları harcamış

Orta Doğu'da çıkan savaşın akıbeti tüm dünya tarafından takip edilirken, birçoklarının aklında ekonomik maliyet konusu da var. Sadece bir bombanın bile binlerce dolar maliyeti olduğu hesaba katılınca Orta Doğu'daki savaş harcamaları insan tahayyüllerinin ötesine geçecek cinsten bir hal alıyor. 28 Şubat tarihinde başlayan yeni savaş için de maliyetlerin takip edilebileceği bir internet sayfası geliştirildi.

24 SAATTE 779 MİLYON DOLAR!

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle yanıt bulan, karşılıklı saldırıların bugün beşinci günü. ABD ordusunun İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadığı hesaplandı.

Yığınak Maliyeti: Uçakların bölgeye sevki ve düzinelerce deniz aracının konuşlandırılmasının ek olarak 630 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.Günlük İşletme: Bölgedeki her bir uçak gemisi grubunun günlük işletme maliyeti ise yaklaşık 6,5 milyon dolar.

ANLIK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Çevrimiçi olarak yayına giren iran-cost-ticker.com adlı site ise savaşın maliyetini günlük olarak tahmini bir modelle hesaplıyor. Sitedeki verilere göre, ilk günden bu yana genel maliyet yaklaşık 2 milyar 276 bin dolar.

Bu rakam her geçen dakika artıyor. Sitedeki hesaplamalara göre savaşın saatlik bedeli 9,16 milyon dolar. Günlük ise yaklaşık 220 milyon dolar.