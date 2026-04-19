FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Savaşın faturası bu hafta belli olacak! Ekonomide çifte baskı artıyor

Orta Doğu’daki savaşın etkileri bu hafta verilerle netleşecek. Uzmanlar stagflasyon riskine dikkat çekerken, merkez bankaları temkinli kalıyor.

Begüm Özkaynak

Orta Doğu’da İran merkezli savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkileri, önümüzdeki hafta açıklanacak verilerle daha net ortaya çıkacak. Birçok ülkede yayımlanacak iş dünyası anketleri (PMI) büyüme ve enflasyon üzerindeki baskının artıp artmadığını gösterecek.

STAGFLASYON RİSKİ GÜNDEMDE

İlk veriler, Avustralya’dan ABD’ye kadar geniş bir coğrafyada açıklanacak. Bloomberg beklentilerine göre Almanya, Fransa, Euro Bölgesi ve İngiltere’de ekonomik aktivitenin zayıflaması beklenirken, ABD’de göstergelerin sınırlı değişim göstermesi öngörülüyor.

Uzmanlar, artan fiyatlar ile yavaşlayan büyümenin birleşimi anlamına gelen “stagflasyon” riskine dikkat çekiyor. S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, mart verilerinin bu riskin sinyallerini verdiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın etkilerinin kalıcı olabileceğini vurgulayarak, “Savaş yarın bitse bile toparlanma zaman alacak. Etkiler şimdiden ekonomiye yerleşti” dedi.

MERKEZ BANKALARI TEMKİNLİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, açıklanacak PMI verilerinin faiz kararlarında belirleyici olacağını ifade etti. ECB Başekonomisti Philip Lane, belirsizliğin yüksek olduğuna dikkat çekerek politika yapıcıların temkinli hareket edeceğini söyledi.

Hafta boyunca Euro Bölgesi’nde iş dünyası güveni, ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güveni ve PMI verileri yakından izlenecek.

ENFLASYON VE FAİZ KARARLARI ÖNE ÇIKIYOR

Savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatlarının Kanada’dan İngiltere’ye birçok ülkede enflasyonu yukarı çekmesi bekleniyor. Kanada’da enflasyonun yüzde 2,6’ya yükselmesi öngörülüyor.

Asya’da ise enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi öne çıkarken, Endonezya ve Filipinler’de faiz kararları takip edilecek. Çin’in kredi faizinde değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da hafta içinde faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bloomberg anketine göre çoğunluk, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörürken, bazı ekonomistler 300 baz puanlık artış ihtimaline dikkat çekiyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlara göre, ABD-İran geriliminde ateşkes ihtimali gündemde olsa da kalıcı bir barış henüz net değil. Bu durum, enerji fiyatları ve enflasyon üzerinde baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

IMF Başkanı Georgieva, mevcut tabloyu “yüksek ve kalıcı belirsizlik dönemi” olarak tanımlayarak, küresel ekonomide risklerin sürdüğünü vurguladı.

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, bir ekonomide stagnasyon (durgunluk/gerileme) ve enflasyonun (fiyat artışı) aynı anda yaşandığı, nadir görülen ve çözümü zor olan kriz durumudur.

Anahtar Kelimeler:
stagflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.