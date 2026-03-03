FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Savaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artışı yüzde 100'ü geçti

ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. İran'da dini liderleri Hamaney'in ölümünün ardından saldırının şiddetini artırdı ve dünya ekonomisi için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Bunun yanında Katar'ın doğal gaz üretim tesisi de vuruldu. Son yaşananlarla beraber Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı.

Savaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artışı yüzde 100'ü geçti

Dünya hem savaşı hem de savaşın ekonomiye etkisini yakından takip ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarını zamlandırdı. Dün ilk başta yüzde 20 artan fiyatlar akşam saatlerinde yüzde 50'ye ulaşmıştı. Şu anda ise fiyatlar yüzde yüzü aşmış durumda.

Savaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artışı yüzde 100 ü geçti 1

LNG ÜRETİMİ SALDIRIDAN SONRA DURDU

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği durdu. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyordu.

İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket dün buradaki LNG üretimini durdurdu.

Savaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artışı yüzde 100 ü geçti 2

AVRUPA'DA FİYATLAR UÇTU

Boğaz'dan LNG sevkiyatının yapılamaması ve küresel LNG üretimi için kritik önemi bulunan Katar'daki tesisteki üretimin durması, Avrupa gaz fiyatlarındaki ralliyi hızlandırdı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 14.20 itibarıyla 65,5 avroya yükseldi.

Fiyatlar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları öncesinde 27 Şubat'ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı.

Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları saldırılar öncesine göre yüzde 100'ü aştı. Fiyatlardaki artış bugün dünkü kapanışa göre yüzde 47'yi buldu.

PİYASADA REKABET KIZIŞIYOR

Küresel LNG ihracat kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'si Katar’da bulunuyor.

Katar'daki Ras Laffan ile Mesaieed tesislerinin eş zamanlı olarak kapatılması, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana doğal gaz piyasasında görülen en büyük arz şoklarından biri anlamına geliyor.

QatarEnergy'nin LNG tedarikinde mücbir sebep ilan etmesi, uzun vadeli sözleşmelere bağlı alıcılar için belirsizliği artırırken alıcıların spot piyasaya yönelmek zorunda kalma ihtimali artıyor.

Savaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artışı yüzde 100 ü geçti 3

FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ İLERLİYOR

Doğal gaz ve petrol ihracatı için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin durması da Avrupa ve Asya arasında ABD ve Avustralya'dan gelen alternatif LNG’ye yönelik rekabeti artırırken bu durum fiyatları yukarı çekiyor.

Rusya'dan alımı durdurma kararı almış olan Avrupa da zorlu bir süreç yaşıyor. AB ülkelerinin doğal gaz depolarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük bir seviye olan yüzde 30'da seyrediyor.

YARIN TOPLANIYORLAR

AB’ye üye ülkelerin temsilcilerini bir araya getiren, doğal gaz depolamasını ve arz güvenliğini izleyen, kriz dönemlerinde ise müdahale önlemlerini koordine eden Doğal Gaz Koordinasyon Grubu, Orta Doğu’daki çatışmaların etkilerini değerlendirmek üzere 4 Mart'ta toplanacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdiBakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Türkiye, Alman turistlerin yaz tatili tercihinde zirvedeki yerini koruduTürkiye, Alman turistlerin yaz tatili tercihinde zirvedeki yerini korudu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dünya İran İsrail doğal gaz Avrupa abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.