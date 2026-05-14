Kamuda yeni dönem: İstisnalar yeniden düzenlenecek

OVP'nin önemli hedeflerinden olan kamu ihale mevzuatında reform niteliğinde yapılacak düzenlemelere dair çalışmalar sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği, sürdürülebilirliği destekleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenmesi ve sektörel kamu alımları düzenlemesinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydettiği aktarıldı.

Hande Dağ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kamu ihale reformu ile istisnaların yeniden düzenlenmesi ve açık ihale usulü kapsamının genişletilmesi öngörüldüğünü belirtip ayrıca kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilerek denetim, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artırılmasının da belirlenen hedefler arasında olduğunu ifade ettiği kaydedildi. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakan Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde değiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Şimşek, milletvekillerinin kamudaki ihale süreçlerinin şeffaflaştırılmasına yönelik yazılı soru önergelerini cevapladı. Bakan Şimşek, OVP'de kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde, dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenmesinin ve sektörel kamu alımları düzenlemesinin hayata geçirilmesinin hedef olarak açıklandığını hatırlattı.

Ayrıca programda, kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilerek denetim, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılmasının da belirlenen hedefler arasında yer aldığını belirten Şimşek'in "Bu hedefler doğrultusunda Avrupa Birliği kamu alımları direktifleri başta olmak üzere uluslararası düzenlemeler ile idarelerin ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığı kanun taslağı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmanın temel amaçları arasında kamu alımlarında şeffaflığın, rekabetin, hesap verebilirliğin, fırsat eşitliğinin artırılması, sürdürülebilirliğin daha etkin şekilde sağlanması ve sürecin bütünüyle dijitalleştirilmesi de yer almaktadır" dediği kaydedildi.

İSTİSNALAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Bakan Şimşek'in kamuoyunda en çok eleştiri konusu olan ve 'acil durum' gerekçesiyle yapılan doğrudan temin usulüne dayalı ihale yöntemine dair de değişiklik yapılacağını kaydettiği aktarıldı. Bu kapsamda kamu ihale reformu ile istisnaların yeniden düzenlenmesi ve açık ihale usulü kapsamının genişletilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

"YILLIK CARİ AÇIĞIN BELİRGİN ŞEKİLDE GERİLEMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Martta yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar oldu.

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdiği açıklamasında "Martta yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

