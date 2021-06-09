Savunma sanayinde ithalat düştü, ihracat arttı

Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “Savunma Sanayii Eskişehir Buluşmaları” etkinliğinde, savunma sanayiinin geleceği ve yapılan icraatlar konuşuldu. Etkinlikte Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş konuşma yaptı. Ayrıca etkinliğe Sanayi Savunma Başkanı Demir, beraberindeki heyet ve ilgili özel sektör temsilcileri katıldı. Türk savunma sanayiinin geldiği nokta ve gelecekteki hedeflerine değinen Savunma Sanayii Başkanı Demir, en büyük hedeflerinin savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye olduğunu vurguladı.

"YÜZDE 60 AZALDI"

Son 5 yıl içerisinde Türkiye’nin savunma sanayiinde ihracatı artarken, ithalatının büyük oranda düştüğünün altını çizen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “2002 yılı Türkiye için olduğu gibi savunma sanayimiz için de milattır. 2002’deki proje sayılarımıza ve şimdiki proje sayılarına baktığımızda, cirolara baktığımızda ve hacme baktığımızda büyük değişimler görüyoruz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen; güvenlik güçlerimizin operasyonlarını rahatça yapabilmesini, savunma sanayinde tüm paydaşları ile birlikte bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Başkanlığımızın ilk yıllarında yalnızca hazır alım modeli ve ithalat gündemde iken geldiğimiz noktada büyük oranda milli projeler vasıtası ile ihtiyaçlarımızın karşılandığını söyleyebiliriz. Son beş yıllık verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken, ithalatımız yaklaşık yüzde 60 oranında azalmıştır. Bu rakamlar hedeflerimize ulaşmak için doğru adımlar attığımızın en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.