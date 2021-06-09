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Savunma sanayinde ithalat düştü, ihracat arttı

09.06.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Eskişehir Buluşmaları etkinliği Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleşti.

Savunma sanayinde ithalat düştü, ihracat arttı

Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “Savunma Sanayii Eskişehir Buluşmaları” etkinliğinde, savunma sanayiinin geleceği ve yapılan icraatlar konuşuldu. Etkinlikte Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş konuşma yaptı. Ayrıca etkinliğe Sanayi Savunma Başkanı Demir, beraberindeki heyet ve ilgili özel sektör temsilcileri katıldı. Türk savunma sanayiinin geldiği nokta ve gelecekteki hedeflerine değinen Savunma Sanayii Başkanı Demir, en büyük hedeflerinin savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye olduğunu vurguladı.

"YÜZDE 60 AZALDI"

Son 5 yıl içerisinde Türkiye’nin savunma sanayiinde ihracatı artarken, ithalatının büyük oranda düştüğünün altını çizen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “2002 yılı Türkiye için olduğu gibi savunma sanayimiz için de milattır. 2002’deki proje sayılarımıza ve şimdiki proje sayılarına baktığımızda, cirolara baktığımızda ve hacme baktığımızda büyük değişimler görüyoruz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen; güvenlik güçlerimizin operasyonlarını rahatça yapabilmesini, savunma sanayinde tüm paydaşları ile birlikte bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Başkanlığımızın ilk yıllarında yalnızca hazır alım modeli ve ithalat gündemde iken geldiğimiz noktada büyük oranda milli projeler vasıtası ile ihtiyaçlarımızın karşılandığını söyleyebiliriz. Son beş yıllık verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken, ithalatımız yaklaşık yüzde 60 oranında azalmıştır. Bu rakamlar hedeflerimize ulaşmak için doğru adımlar attığımızın en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"SANAYİ ALANLARIMIZI VE SANAYİ KARAKTERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Etkinlikte söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de Türkiye’nin sanayi alanlarının ve karakterinin değiştirmeye gayret ettiklerini belirterek, “Dünya çapında firmalar ve entegre firmalar gelmeye başladı. Türkiye için büyük bir değişim. O yüzden de sanayi alanlarımızı ve sanayi karakterimizi değiştirmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız en önemli iş bu. Mikro işletmelerden, orta büyüklüklere, ortalardan da büyük işletmelere doğru dönüştürmeye gayret ediyoruz. Eskişehir bu bakımdan önemli. Uçak bakım merkezinin yıllardır burada olması, çok nitelikli insan kaynağının bulunması ve TEİ’nin burada olması ve bütün dünyaya hizmet veren bir yapısının olması bizim için çok önemli. Savunma Sanayi’nin çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

"ÜYELERİMİZİN TOPLAM İHRACATI 500 MİLYON DOLAR SEVİYELERİNİ AŞTI"

Konuşmasında, Eskişehir’in havacılık ve raylı sistemler açısından üretim kabiliyeti ve tecrübesinin yüksek olduğuna değinen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, “Eskişehir’in havacılık ve raylı sistemlerde çok ciddi üretim kabiliyetleri ve tecrübeleri bulunmaktadır. Üyelerimizin bu sektörlerdeki toplam ihracatı 500 milyon dolar seviyelerini aşmıştır. Halen il ihracatımızın toplamı içinde yüzde 15 paya sahip olan havacılık, savunma ve raylı sistemler, Eskişehir sanayisinin 30 yıllık geleceğinde baskın rol oynamaya devam edecektir. Bugün Eskişehir sahip olduğu sanayi altyapısı ve tecrübe ile uçak, helikopter, dizel ve dizel-elektrik lokomotifler, kamyon ve gemi motorları üretebilen bir merkezdir. Hedeflerimiz büyüktür. Uçak yapmak da hızlı tren yapmak da Eskişehir’e düşen bir görevdir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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