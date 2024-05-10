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Sayıları 19 bini bulacak! Masrafsız, komisyonsuz işlem yapılabilecek! 7 kamu bankası tek ATM'de toplandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 12:26
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Sektördeki 7 bankanın (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) işbirliğiyle Türkiye'nin ATM Merkezi'ni (TAM) hayata geçirmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Sayıları 19 bini bulacak! Masrafsız, komisyonsuz işlem yapılabilecek! 7 kamu bankası tek ATM'de toplandı

7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı. Ortak ATM'lerdeki işlemlerde masraf ve komisyon alınmayacak. Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven,"Üye bankaların müşterileri şu an için 5 bin 600, yakın bir tarihte 19 bin TAM ATM'sine erişebilme ve işlem yapabilme imkanı elde edecekler" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük'te düzenlenen TAM projesinin lansmanına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven ve çok sayıda kişi katıldı.

Çakar, bankacılık sektöründeki 7 bankanın işbirliğiyle Türkiye'nin ATM projesini hayata geçirmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tam ATM platformuna dahil olan bankaların sahip oldukları ATM'lerin ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki toplam ATM'lerde yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Böyle bir büyüklük eğitim işinin üretimi açısından büyük bir maharet gerektirdiği gibi bankalarımız ve müşterilerimiz açısından da çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu projeyle bankalarımız optimum sayıda ATM tahsisiyle satın alma ve operasyonel maliyetlerini azaltacak, daha etkin market yönetimi yapabilecek. Finansal erişimi kolaylaştırarak müşterinin memnuniyeti sağlayacaklardır. TAM ATM eğitim platformuna dahil olan banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ve herhangi bir şey ödemeyecekler. Bu proje hükümetimizin son dönemde başlattığı tasarruf tedbirleri dikkate alındığında ciddi bir adımla atılmış olacak. ATM'nin yazılımı, monitoring (izleme) gibi işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da yayılarak bütüncül bir eğitmen platformu haline gelmesini bekliyoruz.
Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven'le de paylaşmıştım onlar ön görüşmelerini de yaptılar. Dolayısıyla bu platform bütün bankacılık sektörü adına daha da büyüyen bir mekanizma haline gelecektir."

"TAM PROJESİYLE ÜYELER MASRAFSIZ VE KOMİSYONSUZ İŞLEM YAPABİLECEK"

Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven ise 2000'li yılların başından itibaren hızla gelişen ödeme sistemlerinin, yeni iş modelleri ile günlük hayatta önemli bir yer edindiği ifade etti.

Mobil bankacılık ve dijital kanalların aktif kullanımına dikkati çeken Akseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum zaman ve para maliyetlerine etki etmiştir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik bankacılık ve finans sektöründeki çabalar ATM ve pos cihazlarının ortak kullanımı gibi iş birliklerini ortaya çıkarmıştır. Ancak ATM'lerin ortak kullanımına yönelik bu işbirliklerinin müşteriye kurulan işlem setinin sınırlı olması ve yapılan işlemlerde diğer banka kart işlemlerinin düşük kalması sebebiyle arzu edilen seviyelerde gerçekleşmemiştir. Tüm kamu bankalarımızın işbirliği ve desteğiyle ülkemizdeki ve hatta dünyadaki tüm örnek uygulamalardan farklı olarak 7 kamu bankamızın ATM'lerin yer aldığı ortak bir ATM yazılımıyla yönetilen, müşterilerin para çekme, para yatırma ve bakiye sorma gibi temel fonksiyonlarla sınırlı kalmaksızın müşteri deneyimini değiştirmeden kendi bankasının işlem setiyle masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilmesine olanak sağlayan benzersiz bir yapı üzerinde çalışmış ve TAM projesini hayata geçirmiştir."

Akseven, platformun teknolojik altyapı ve mimarisinin başka bankaları da bünyeye alacak şekilde tasarlandığına işaret etti.

SAYILARI 19 BİNE ÇIKACAK

Bu proje sayesinde merkezi ve saha operasyonlarının teknoloji, altyapı konularında ciddi tasarruflar sağlanacağını kaydeden Akseven, "Üye bankaların müşterileri şu an için 5 bin 600, yakın bir tarihte 19 bin TAM ATM'sine erişebilme ve işlem yapabilme imkanı elde edecekler." diye konuştu.

(AA)


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ATM tam
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