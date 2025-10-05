FİNANS

Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim'de toplanacak.

Komisyon, 9 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği toplantısında, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 isim arasından 10 aday seçecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Yaşar Ateş, Mehmet Çıvgın, Tuncay Arıduru ve Hasan Safa Çıkrık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Cengiz Dişli, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu, İsmail Çolak, Hakan İnce, Adnan Güran, Hacı Bayram Çolak, Celal Şahin ve Serkan Yüceer arasından 10 aday belirleyecek.

Daha sonraki süreçte TBMM Genel Kurulu, bu adaylardan 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

