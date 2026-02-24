FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdi

COVID-19 döneminde sağlık sektöründe sergilediği üretim başarısını bugün 20’dan fazla ülkeye ihraç ettiği geniş ürün yelpazesiyle sürdüren şirket, uluslararası arenadaki gücünü perçinliyor. Enerji alanında da Avrupa pazarına ihracat gerçekleştiren şirket, yeni aldığı LPG dağıtım lisansı ile iç pazarda yaklaşık %10’luk bir payı yöneterek sektörün ana oyuncularından biri haline gelmiş durumda.

SAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdi

Şirket, kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda halka arz sürecini başlatmış olup, SPK tarafından yayımlanan listede yer alarak borsa işlem kodunu netleştirmiştir. Karbon azaltım projelerini uluslararası doğrulama kuruluşu VERRA’ya tescil ettiren Türkiye’deki ilk firma olma özelliğini taşıyan şirket, sürdürülebilirlik vizyonunu bilimsel ve ölçülebilir temellere dayandırıyor.

Henüz 24 yaşında şirketin temellerini atan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, TOBB’un “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde yer alan SAYTEK’in enerji alanındaki güçlü açılımıyla daha kurumsal ve çevre odaklı bir yapıya kavuştuğunu belirtiyor. Yıldırım, devletin sunduğu stratejik desteklerin, yerli üretim gücünü küresel pazarlara taşımada kritik bir kaldıraç görevi gördüğünü vurguluyor.

2026 yılı hedeflerini Avrupa odaklı büyüme ve sürdürülebilir enerji yatırımları üzerine kuran şirket; üretim kapasitesi, ihracat performansı ve çok disiplinli iş modeliyle dikkat çekiyor. İç pazarı önceliklendiren ancak 20’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla küresel bir vizyon çizen şirket, yeni yatırımlarıyla büyümesini ivmelendiriyor. Geri dönüşüm ve sağlık sektörlerindeki köklü tecrübesini enerji alanındaki gücüyle birleştiren şirket, hem çevresel hem de ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

İTHALATTAN ÜRETİME UZANAN DÖNÜŞÜM

2001 yılında Amerika ve Almanya’dan ithalatla sektöre adım attıklarını anlatan Yıldırım, 2008 sonrası üretime yöneldiklerini söyledi. Türk cerrahların talepleri doğrultusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla dünya standartlarında titanyum implant üretimine başladıklarını belirten Yıldırım, devletin yerli üretimi teşvik eden politikalarının da bu dönüşümü hızlandırdığını ifade etti.

SAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdi 1

Bugün gelinen noktada tablonun tamamen tersine döndüğünü vurgulayan Yıldırım, “Eskiden pazarın yüzde 95’i ithaldi. Artık yüzde 95’in üzerinde yerli üretimden söz ediyoruz. Türkiye bu alanda üretici bir ülke haline geldi” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE “İLK”LERE İMZA

Şirket, sağlık sektörünün yanı sıra geri dönüşüm ve çevre yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Depozito İade Sistemi kapsamında toplanan ilk 200 ton ambalaj atığını geri dönüştüren firma olurken, karbon azaltım projelerini uluslararası doğrulama kuruluşu VERRA’ya tescil ettirdi.

Yıllık 16 bin 500 tonun üzerinde karbon kredisi elde eden şirket, gıda temasına uygun rPET üretimiyle atıkları tekstilden otomotive kadar birçok sektöre hammadde olarak kazandırıyor. Yıldırım, “Çöpe giden bir ürünü yeniden aynı ekonomik değere ulaştırıyoruz. Bu hem çevre hem ekonomi için kritik” dedi.

ENERJİ VE YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜME SÜRÜYOR

TOBB’un “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde yer alan şirket, LPG dağıtım lisansıyla pazarda yaklaşık yüzde 10 pay yönetiyor. Kurumsallaşma hedefi doğrultusunda halka arz hazırlıkları yapılırken, Konya Kulu’da 400 milyon TL yatırımla kurulacak rPET levha tesisinin 2027 sonunda devreye alınması planlanıyor. Tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümünün güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

SAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdi 2

Covid-19 döneminin tedarik zincirlerindeki kırılganlığı ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, Türkiye’nin üretim ve lojistik kabiliyeti sayesinde ayrıştığını söyledi. Bu süreçte tıbbi tekstil alanına girdiklerini aktaran Yıldırım, günde yaklaşık 600 bin kişiyi koruyabilecek maske üretim kapasitesine ulaştıklarını ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

İç pazarı önceliklendirdiklerini ancak 20’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldırım, Türkiye ekonomisine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye, insan kaynağı ve üretim hızıyla Avrupa için güçlü bir alternatif. Zor dönemler olsa da her daralmanın ardından güçlü çıkışlar olur. Biz gelecekten umutluyuz.”

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı
Bankalara soruşturma kararı! Nedeni belli olduBankalara soruşturma kararı! Nedeni belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.