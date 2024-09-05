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Schengen bölgesine giriş yapacaklar dikkat: Yeni sistem geliyor... 10 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 10:50
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Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine girebilmek için yeni bir sistem devreye girdi. 10 Kasım tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES= Entry Exit System) kimler için uygulanacağı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Schengen bölgesine giriş yapacaklar dikkat: Yeni sistem geliyor... 10 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacak!

Avrupa Birliği Schengen Bölgesi'nde giriş yapabilmek için yeni bir sistem uygulanmaya başladı. Buna göre, kısa süreli kalışlar için Avrupa ülkelerine seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları, 10 Kasım’dan itibaren yeni kurallara tabi olacak. Somut olarak, EES, üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak ve Schengen bölgesinin dış sınırlarından kısa süreli (toplam 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün) geçiş yapan AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş, çıkış, giriş reddi ve kalış sürelerinin elektronik olarak kontrol edilmesini sağlayacak.

YASADIŞI GÖÇÜ ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR!

Milliyet'in haberine göre, AB, bu yeni sistemle, sınır geçişlerini daha güvenli ve verimli hale getirmeyi, havalimanlarında pasaport kuyruklarında bekleme süresini de kısaltmayı, yasadışı göçü önlemek ve Avrupa vatandaşlarını korumayı amaçlıyor. EES, sahte belgelerle AB’ye girmeye çalışanların tespit edilmesini de mümkün kılacak.

VERİLER ÜÇ YIL SAKLANACAK!

EES faaliyete geçtiğinde, üçüncü ülke vatandaşları AB sınırına vardıklarında parmak izleri ve yüz biyometrilerini ibraz edecek. Yolcular, AB dış sınırını her geçişlerinde pasaport ya da diğer seyahat belgelerini bir self-servis kioskunda taratacak. Sistem, AB vatandaşları, yasal mukimler ya da uzun süreli vizeye sahip kişiler için geçerli olmayacak. Ayrıca elektronik kiosktan ilk geçişin ardından sonraki ziyaretlerde, yolcuların izinlerini teyit etmek için yalnızca bir parmak izi veya yüz biyometrisi kullanmaları yeterli olacak.

Kaydedilen veriler, EES’de sadece üç yıl saklanacak. Sistemin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İrlanda’da uygulanmaması beklenirken, Schengen’e dahil İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye girişlerde de kullanılacak.

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Avrupa Birliği
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