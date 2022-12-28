SDT Savunma halka arz ne zaman? SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz fiyatı kaç TL?

Türk savunma sanayisi şirketi SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, Borsa İstanbul ve SPK denetimlerinin ardından 22 Aralık itibarıyla halka arz onayını aldı. SDT Savunma halka arz kapsamında talep toplamaya da başladı. SDT Savunma halka arz işlemi hakkında tüm detayları sizler için derledik..

SDT SAVUNMA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türk savunma sanayisi şirketi SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Talep toplama işlemi 28-29 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %49, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %40, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %10 ve Şirket Çalışanları için %1 olarak belirlenmiştir.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Hakkında:

SDT A.Ş.; ODTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde Ar-Ge’ ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır.

SDT uzmanlık alanları itibariyle,

Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,

Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,

Uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,

Hava platformları ve silah sistemleri ile elektronik/aviyonik sistemlerini,

Kara platformları elektronik ünitelerini,

RF Karıştırıcı sistemler, mühimmat güdüm elektroniği ve simülasyon/bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT, AS 9100 Rev D, TS EN ISO 9001 2015, AQAP 2310 ve AQAP 2210 gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini Sertifika ile belgelendirmiştir. SDT Kalite Yönetim Sistemi aynı zamanda mühendislik süreçlerinde IEEE/EIA 12207, IEEE 1220 ve MIL-STD-498 gereklerini, Konfigürasyon Yönetimi süreçlerinde MIL-STD-973 ve ANSI/EIA-649 gereklerini de karşılamaktadır.



