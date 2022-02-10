Sebze ve meyvelerin haldeki fiyatıyla tezgahtaki fiyatı arasında uçurum! “Bu kâr değil, adeta vurgun”

Sebze ve meyve fiyatlarının her geçen gün artan fiyatları karşısında vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Patlıcan, biber, salatalık ve domatesin kilosu 30 liraya dayanırken, limonun kilosu ise 10 lirayı buldu. Sebze ve meyvelerin haldeki fiyatlarını gören, tezgaha geldiği fiyatla arasındaki uçuruma inanamıyor. Ortalama haldeki satış fiyatı 10 TL olan bir patlıcanın etiketteki alış fiyatında 24,70 TL yazarken, tezgahtaki satış fiyatı 33 TL'yi buluyor. Yaşanan durum her kesimden vatandaşın tepkisini çekerken, İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir'den fiyat farkıyla ilgili açıklama geldi. İşte sebze-meyve fiyatlarındaki uçurumla ilgili detaylar...

SEBZE VE MEYVELERİN HALDEKİ FİYATIYLA ALIŞ FİYATI ARASINDA UÇURUM VAR

Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği zorunluluk gereği, marketlerdeki etiketlerde ürünlerin alış fiyatları yazıyor. Ancak etiketlerdeki alış fiyatlarıyla haldeki fiyatlar birbirini tutmuyor.

PATLICANIN KİLOSU 33 TL'YE DAYANDI

Örneğin; etikette 24,70 TL alış fiyatı olduğu belirtilen patlıcanın haldeki fiyatı ortalama 10 TL, tezgahtaki satış fiyatı ise 33 TL’yi buluyor. Alış fiyatı 16,50 TL olarak etikete işlenmiş yeşil biberin haldeki fiyatı ortalama 7 TL, vatandaşa satış fiyatı ise 28,90 TL.

Tezgahta 30 TL’ye satışa sunulan salatalığın da etiketteki alış fiyatı 17,50 TL olarak belirtilmiş, ancak haldeki fiyat 10 TL.

"ÇÖZÜM HAL YASASI"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Sebze ve meyve fiyatlarında, halden vatandaşın sofrasına gelene kadar büyük fiyat farkı yaşandığına dikkat çeken İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir, “Bu kâr değil, adeta vurgun” dedi.

Demir, “Fiyatlar, Antalya Hal Komisyonu tarafından belirleniyor. Antalya ve Tokat’tan gelen meyve-sebzeye ortalama maliyeti, mazot, halden çıkış bedeli, nakliye bedeli, KDV ve kâr oranı, bunların hepsi toplandığı zaman en son gelen zamlarla birlikte kilo başına 1.5-2 lira fiyat biniyor. Örneğin kilosu 1,5 TL olan havuca 1,5 lira daha biniyor. Normalde 3 liraya markete gelmesi gerekir ama havuç marketlerde 20 liraya satılıyor. Denetim az, çözüm Hal Yasası çıkarıp üreticiyle tüketiciyi buluşturmak. Bu vurgunculara bu kadar imkan vermemek lazım, aktif rol alınmalı” diye konuştu.

