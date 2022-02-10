FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sebze ve meyvelerin haldeki fiyatıyla tezgahtaki fiyatı arasında uçurum! “Bu kâr değil, adeta vurgun”

Sebze ve meyvelerin haldeki fiyatıyla tezgahtaki fiyatı arasında uçurum! “Bu kâr değil, adeta vurgun”

10.02.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebze-meyve fiyatlarının halden çıkışıyla, vatandaşa ulaştığı fiyat arasındaki uçurum bir türlü kapanmıyor. Ürünlerin alış fiyatı artık etiketlerde yazsa da etikettekiyle haldeki fiyat birbirini tutmuyor. Örneğin etiketteki alış fiyatı 24,70 TL olan patlıcanın haldeki ortalama fiyatı 10 TL. Patlıcanın tezgahtaki satış fiyatı ise 33 TL'yi buluyor. Yaşanan durumun normal olmadığını belirten İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir, yapılanın kâr değil vurgun olduğunu savundu.

Sebze ve meyvelerin haldeki fiyatıyla tezgahtaki fiyatı arasında uçurum! “Bu kâr değil, adeta vurgun”

Sebze ve meyve fiyatlarının her geçen gün artan fiyatları karşısında vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Patlıcan, biber, salatalık ve domatesin kilosu 30 liraya dayanırken, limonun kilosu ise 10 lirayı buldu. Sebze ve meyvelerin haldeki fiyatlarını gören, tezgaha geldiği fiyatla arasındaki uçuruma inanamıyor. Ortalama haldeki satış fiyatı 10 TL olan bir patlıcanın etiketteki alış fiyatında 24,70 TL yazarken, tezgahtaki satış fiyatı 33 TL'yi buluyor. Yaşanan durum her kesimden vatandaşın tepkisini çekerken, İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir'den fiyat farkıyla ilgili açıklama geldi. İşte sebze-meyve fiyatlarındaki uçurumla ilgili detaylar...

SEBZE VE MEYVELERİN HALDEKİ FİYATIYLA ALIŞ FİYATI ARASINDA UÇURUM VAR

Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği zorunluluk gereği, marketlerdeki etiketlerde ürünlerin alış fiyatları yazıyor. Ancak etiketlerdeki alış fiyatlarıyla haldeki fiyatlar birbirini tutmuyor.

1

PATLICANIN KİLOSU 33 TL'YE DAYANDI

Örneğin; etikette 24,70 TL alış fiyatı olduğu belirtilen patlıcanın haldeki fiyatı ortalama 10 TL, tezgahtaki satış fiyatı ise 33 TL’yi buluyor. Alış fiyatı 16,50 TL olarak etikete işlenmiş yeşil biberin haldeki fiyatı ortalama 7 TL, vatandaşa satış fiyatı ise 28,90 TL.

Tezgahta 30 TL’ye satışa sunulan salatalığın da etiketteki alış fiyatı 17,50 TL olarak belirtilmiş, ancak haldeki fiyat 10 TL.

"ÇÖZÜM HAL YASASI"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Sebze ve meyve fiyatlarında, halden vatandaşın sofrasına gelene kadar büyük fiyat farkı yaşandığına dikkat çeken İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir, “Bu kâr değil, adeta vurgun” dedi.

2

Demir, “Fiyatlar, Antalya Hal Komisyonu tarafından belirleniyor. Antalya ve Tokat’tan gelen meyve-sebzeye ortalama maliyeti, mazot, halden çıkış bedeli, nakliye bedeli, KDV ve kâr oranı, bunların hepsi toplandığı zaman en son gelen zamlarla birlikte kilo başına 1.5-2 lira fiyat biniyor. Örneğin kilosu 1,5 TL olan havuca 1,5 lira daha biniyor. Normalde 3 liraya markete gelmesi gerekir ama havuç marketlerde 20 liraya satılıyor. Denetim az, çözüm Hal Yasası çıkarıp üreticiyle tüketiciyi buluşturmak. Bu vurgunculara bu kadar imkan vermemek lazım, aktif rol alınmalı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli turiste ucuz tatil yok! En düşüğü yüzde 50, geç kalana yüzde 100 artış...Yerli turiste ucuz tatil yok! En düşüğü yüzde 50, geç kalana yüzde 100 artış...
Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…
Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…' Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu! 500 bin TL detayı… İşte araba fiyatlarında son durum

Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu! 500 bin TL detayı… İşte araba fiyatlarında son durum

Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

İBB sosyal medyadan duyurdu! Halk ekmeğe zam

İBB sosyal medyadan duyurdu! Halk ekmeğe zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

"İç çamaşırına saklıyor" deniliyordu! Antidepresan paylaşımı!

"İç çamaşırına saklıyor" deniliyordu! Antidepresan paylaşımı!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.