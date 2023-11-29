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Seçil Erzan davasında bir açıklama da SPK'dan: 'Mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor' dedi: 'Bu dolandırıcılık...'

29.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin konuştuğu fon davasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yaşanan olayların ardından bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Gönül, “Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan davasında bir açıklama da SPK'dan: 'Mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor' dedi: 'Bu dolandırıcılık...'

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin fon vaadi ile dolandırılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’den geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

SPK BU FONLARA SORUŞTURMA AÇACAK MI?

Komisyonda teklifin SPK'ye ilişkin maddelerine ilişkin açıklamalarda bulunan SPK Başkanı Gönül, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, "Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık" davasını gündeme getirmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine şunları söyledi:

"Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor."


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