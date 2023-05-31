Seçim sonrası piyasa hareketlendi! Gram altın fiyatı rekor kırdı, dolar/TL 21 lirayı gördü: Yeni tahminler peş peşe geldi

28 Mayıs’taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması ile dolar/TL yeni zirve rakamı gördü. Kur bu sabah 21 TL seviyesine kadar yükselirken, daha sonra 20,69 TL’ye geri çekildi. Euro/TL kuru da bu sabah 22,52 TL’yi görmesinin ardından şu sıralar 22,23’ten değerleniyor.

Kur geçen hafta 20 bandına yerleşmiş, seçim öncesindeki son işlem gününde ise 20,47’ye kadar yükselerek yeni rekorunu belirlemişti. Dolar endeksi de yükselişine devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ABD dolarının değeri an itibarıyla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın fiyatları da 1978 dolar seviyelerinde sınırlı bir yükseliş hareketi sergiliyor. Dolar/TL kurundan ve ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da ekranlarda 1.312 TL’ye yükselerek yeni rekor seviyeyi gördü. Kapalıçarşı’da ise altının gram fiyatı 1.351 TL’den, çeyrek altın 2.360 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 9.703 TL’den alıcı ile buluşuyor.

2023 İÇİN ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Credit Agricole ons altın için fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2024 ilk çeyrek için ons altında fiyat tahminini 2050 dolara çıkarırken, 2024 ikinci çeyrekte fiyatın 2000 dolar seviyesine geri geleceğini öngördü.

Credit Agricole 2023 sonu için fiyat tahminini 2000 dolar olarak sürdürdü. ABD dolarının 2023 son çeyrekte ve 2024 ilk çeyrekte zayıflayacağını öngören Credit Agricole, bunun gerçekleşmesinin altının cazibesini güçlendireceğini de vurguladı.



