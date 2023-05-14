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SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı oy oranları, Milletvekili seçim sonuçları Mynet.com’da anlık takip edilecek

13.05.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu. Dördüncü aday olan ve çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye atılan oylar ise geçerli sayılacak.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı oy oranları, Milletvekili seçim sonuçları Mynet.com’da anlık takip edilecek

Seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı araştırılan konulardan biri oldu. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Memleket Partisi, HÜDAPAR ve Yeşil Sol Parti ve seçime katılan diğer partilerin oy oranları ve seçim sonuçları araştırılıyor. 14 Mayıs’ta oy kullanma işlemi saat 08:00 ve 17:00 saatleri aralığında gerçekleştirilecek. Seçmenler 17:00'a kadar oy verebilecekler. Peki, Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Mynet seçim sayfası üzerinden; İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarına ve Cumhurbaşkanı seçim sonucu oy oranına ulaşabileceksiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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