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SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları AA VE ANKA CANLI TAKİP

28.05.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları canlı izleme ekranı, Erdoğan Kılıçdaroğlu oy oranı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşların heyecanla beklediği Cumhurbaşkanı Seçimi'nin bugün ikinci turu yapıldı. Sandık başına giden seçmenler 17:00'a kadar oylarını kullandılar ve ardından oy sayımı başladı. Açılan sandık sayısı ve oy oranları ise 18:15 itibari yayınlanmaya başlandı. Peki, seçim sonuçlarında kim önde, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte AA ve ANKA seçim sonuçlarında son durum

SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları AA VE ANKA CANLI TAKİP

Seçim sonuçları son dakika açıklamaları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com üzerinden canlı yayınlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandılar. Oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Anadolu Ajansı'ndan (AA) gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 66,65'i açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54,78; Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45,72 olarak yer aldı. İşte seçim sonuçlarında son durum

SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM

Anadolu Ajansı'ndan (AA) gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 66,65'i açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54,78; Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45,72 olarak yer aldı.

ANKA'ya göre ise sandıkların yüzde 67,27'si açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,05; Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50,95 olarak yer aldı. İşte seçim sonuçlarında son durum:

Seçim sonuçlarını Mynet.com üzerinden anbean takip edebilir, oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.


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