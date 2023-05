Seçim sonuçlarına dair iş dünyasından ilk açıklamalar: 'Rekabetçi kur' talebi

İş dünyası, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, ekonomiye vurgu yaptı. Enflasyonla mücadele ve rekabetçi kur talebinde bulunan iş dünyası temsilcileri, ihracatta rekabet avantajını yeniden kazanmak istediklerini belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

BUGÜN YENİ ŞEYLER SÖYLEME ZAMANI

Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Türkiye’de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur.

Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan:

EKONOMİK VE DEMOKRATİK ADIMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ

Bugün yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. İki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutluyoruz.

Seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol:

ÇALIŞMALARIN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR

Şimdi artık her zamankinden daha fazla çalışmamız, ülkece el birliğiyle üretmemiz gereken bir süreçteyiz. TİSK olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız. Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması, Beyaz Bayrak uygulamasının devreye alınması başta olmak üzere çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren pek çok konuda birlikte yol aldık. Bir kez daha iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar için teşekkür ederiz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bundan sonra da tüm birikimimiz ile ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile, bir kez daha seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, 13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha tebrik ederiz.

DEİK Başkanı Nail Olpak:

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Demokrasinin gereği olan bir seçimi daha olgunlukla geride bıraktık. Milletimizin iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ı tebrik ediyor, sonuçların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır.

İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ’NE BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR

2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız.

Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

ARTIK ÜLKEMİZİN TEMEL MESELELERİNE ODAKLANMA ZAMANI

Milletimiz demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla; 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkemizi 5 yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vermiştir. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti.

ATO Başkanı Gürsel Baran:

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu huzur ve güven içinde tamamlanmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye’yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanımızı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Türkiye’yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik, beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz.

ASO Başkanı Seyit Ardıç:

ENERJİMİZİ EKONOMİYE HARCAYALIM

Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum. Milletimizin iradesiyle tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe:

İHRACATÇILAR OLARAK YENİ DÖNEMDEN DAHA DA ÜMİTLİYİZ

Seçmen 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta da büyük bir demokratik olgunlukla sandık başına giderek tercihini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İhracatımızı artırmak için bir önceki dönemde büyük özveri ile çalışan bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz.

Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

BMD Başkanı Sinan Öncel:

ENFLASYON YENİ DÖNEMİN EN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ

Türkiye’de ilk kez iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi deneyimi yaşadık. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemizin güçlü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gördük. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreciyle başlayan belirsizlik dönemi sona erdi. Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Türkiye’nin önde gelen 489 markasını temsil eden BMD olarak enflasyonla mücadele konusunda devletimizin yanında yer almaya ve her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.

TASD Başkanı Berke İçten:

REKABET AVANTAJIMIZI KAYBEDİYORUZ

Son iki seçim bize Türkiye’nin güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Seçmen 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta da yüksek bir katılımla sandığa giderek tercihini ortaya koydu. Sonucun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik dönemi de sona erdi. Artık işimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sektör olarak acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. 500 milyon dolar cari fazlası olan sektörümüz yeniden cari açık veren bir düzeye geldi. Hızla artan maliyetler, döviz kurlarının bugün ulaştığı seviye nedeniyle rekabet avantajımızı kaybediyoruz. İhracatımızda düşüş var. Yeni ekonomi yönetiminin en kısa zamanda göreve başlayarak sektörün görüş ve önerileri doğrultusunda ithal ayakkabı sorununa hızla neşter vuracağını ümit ediyoruz.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:

HALKIMIZ İSTİKRAR, GÜVEN VE TECRÜBE DEDİ

Türk demokrasi tarihimiz açısından çok katılımlı üst düzey iki büyük seçim geçirdik. Tüm dünyaya örnek teşkil edecek bu seçim atmosferleri ülkemiz de seçim kültürünün ve demokrasinin yerleştiğini göstermektedir. Seçim sonuçlarına gelince tüm dünyayı yakıp kavuran bir pandemi ve akabinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi sonrası bir seçim yaşadık. Artılarını eksilerini hep birlikte masaya yatıracağız. Lakin yılların iktidarı ve yaşanan bunca olumsuz ortama rağmen kazanılan bir seçim dünya literatürüne geçecek bir başarı durum olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu başarısı kesinlikle her yönü ile masaya yatırılmalı ve incelenmelidir.

Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılını konuşacağımız bir süreç olacaktır. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilerek yarınların güçlü Türkiye’sinin inşa edileceği bir süreç olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizler de bu süreçte güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin gelişmesine katkı sunmaya devam edecek, verilen taahhütlerin yerini bulması için mücadele edeceğiz. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekmektedir. Zira güçlü ve müreffeh bir Türkiye için ev ödevlerimiz çok fazla. Bu vesileyle tekrardan 28 Mayıs genel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, kazananın herkes olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı bu eşsiz başarısından dolayı tebrik ediyoruz.

İKMİB Başkanı Adil Pelister

ŞİMDİ EKONOMİ GÜNDEMİNE ODAKLANMALIYIZ

Demokratik olgunlukla tercihini yapan milletimizin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz.

Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomisine en büyük katkı sağlayan ihracatın itici gücü olan kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yeni rekorlar kırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.