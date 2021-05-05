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2021 SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile Bakanı Yanık SED ödeme tarihini açıkladı...

05.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yani SED ödemeleri hakkında Aile Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatacak olan SED ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte SED ödemeleri tarihi ve Aile Bakanı Yanık'ın açıklamaları...

2021 SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile Bakanı Yanık SED ödeme tarihini açıkladı...

Çok merak edilen SED ödemeleri hakkında Aile Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin yapılacağı tarihi açıklayan Yanık, ödemelerin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatacağını ifade etti. Peki SED ödemeleri ne zaman yapılacak?

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) programından Türkiye genelinde toplamda 139 bin çocuk yararlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, SED ödemeleri için 159 milyon TL ödeme yapılacağını ifade etti. Yanık, yapılacak ödemelerin Ramazan Bayramı'ndan önce ilgili vatandaşların hesaplarına yatırılacağını da dile getirdi. Bugün 5 Mayıs itibariyle SED ödemelerinin başlayacağını söyleyen Yanık, ödemelerin 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız" şeklinde konuştu.

Yanık konuşmasına şöyle devam etti: "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor"


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