SED yardımı parası veriliyor... SED ödeneği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı! SED parası başvuru formu!

8 Ekim tarihi itibari ile başlayan SED ödemeleri 15 Eki tarihine kadar verilmeye devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalardan birisi olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği ihityaç sahipleri vatandaşlara verilen SED ödeneği verilmeye başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı almak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. PekiSED ödeneği nedir? SED ödeneği almanın şartları nelerdir?

Kimler SED yardımından faydalanabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED ödemeleri ne zaman yapılır?** İşte SED yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) ÖDENEĞİ NEDİR?

SED ödeneği nedir araştırılıyor. SED, diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı parası kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.