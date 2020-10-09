SED yardımı parası veriliyor... SED ödeneği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı! SED parası başvuru formu!

8 Ekim tarihi itibari ile başlayan SED ödemeleri 15 Eki tarihine kadar verilmeye devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalardan birisi olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği ihityaç sahipleri vatandaşlara verilen SED ödeneği verilmeye başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı almak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. PekiSED ödeneği nedir? SED ödeneği almanın şartları nelerdir?
Kimler SED yardımından faydalanabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED ödemeleri ne zaman yapılır?** İşte SED yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
SED ödeneği nedir araştırılıyor. SED, diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı parası kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.
Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Maddi zorluk yaşayanlar SED yardımı şartlarını araştırmaya başladı. SED yardımından yararlanabilmek için şartlar;
Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,
Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,
Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılanmaması durumda,
‘SED başvurusu nasıl yapılır’ sorusunun cevabı şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır. SED ödeneği başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilir. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nden şahsen, e-devlet kapısından ise online olarak tamamlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu’ sayfası aracılığıyla yapılır. İşte SED parası başvuru formu!
SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.
En çok merak edilen konulardan birisi de SED yardımı ne kadar olduğu sorusu.. Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır .
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk SED yardımı ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk, 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hak sahibi kişilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi. SED ödemesi kapsamında Bakan Selçuk 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, “SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Eylül tarihine kadar beklemeleri gerekiyor” dedi.
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