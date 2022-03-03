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Şehit yakınlarının ödemeleri yapılıyor! En az 1500 TL...

03.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan hak sahiplerine mart ayında yaklaşık 4,8 milyon TL ödeme yaptı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3.189 kişiye aylık 1500’er TL ödeniyor.

Şehit yakınlarının ödemeleri yapılıyor! En az 1500 TL...

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Mart 2022’de yaklaşık 4,8 milyon TL ödeme yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3.189 kişiye aylık 1500’er TL ödeniyor.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine bu ay toplam 4.468.500 TL ödendi.
İstanbul Beşiktaş’ta 2016’da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin TL yatırıldı.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022’de toplam 183 bin TL ödeme yapıldı.

Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mart 2022’de tüm hak sahiplerine toplam 4.789.500 TL ödemede bulundu.

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BAYRAMLARDA DA ÖDEME YAPILIYOR

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 104.145.000 TL destek sağladı.

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor. Hak sahiplerine Nisan 2021’den bu yana aylık düzenli 1.500 TL ödeme yapılıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100 TL ikramiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.

Vakıf maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Özellikle şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ile sportif faaliyetler düzenleniyor.

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