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Şehrin en yüksek noktasındaki mezarın gizemi! Her perşembe 'top kadar bir ışık' vuruyor: "İçine giren de var..."

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kentin en yüksek noktasında bulunan mezar on yıllardır gizemini sır gibi saklıyor. Bölge sakinlerinden 81 yaşındaki Emine Bilgin'in ifadelerine göre mezar, onun annesinden bu yana var... 1200 metre rakımda yer alan mezara Perşembe günleri top kadar bir ışığın düştüğü de iddia ediliyor. Sıradışı mezar hakkındaki diğer detayları duyanların içi ürperiyor!

Hatay'da yer alan İskenderun ilçesindeki gizemli mezarın hikayesi duyanları ürpertiyor. Suçıkağı Mahallesi'nde kentin zirve noktasında yamaç paraşütü alanı olarak bilinen bin 200 rakımdaki bölgede yaşam alanı olmamasına rağmen tek mezar bulunuyor.

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RİVAYETLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Yalnızlığıyla bilinen ve çeşitli rivayetlerle anılan mezar vatandaşlarda merak uyandırıyor. Görenlerin dikkatini çeken ve üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan tek mezar, metrelerce yüksekte olmasına rağmen bölgede birçok vatandaş tarafından da biliniyor.

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ON YILLARDIR ORADA

Mezarın çeşitli rivayetlerle anıldığını ve annesinden mezarın rivayetini duyduğunu anlatan 81 yaşındaki Emine Bilgin, "Benim annemden bu yana mezar orada var. Şu an orası yamaç paraşütü alanı olarak kullanılıyor ve paraşütçüler tarafından 20 yıl önce mezarın etrafını çevirdiler.

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MEZAR ÇÖKMÜŞ ÇOCUK ALTINDA KALMIŞ AMA ÖLMEMİŞ...

Daha önceden orada evler vardı ve orada otururlarmış. Mezarın bulunduğu yer daha önce çökmüş ve çamaşır kazanının altında bir çocuk kalmış orada ölmemiş.

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PERŞEMBE GÜNLERİ TOP KADAR BİR IŞIK...

Bin 200 rakımdaki mezar uzun yıllardan beri var. Perşembe günleri orada bulunan mezarın üzerine bir top kadar ışık mezara doğru düşer. Bu mezara rahatsız olanlar gider orada uyur" şeklinde konuşuyor.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay mezar
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