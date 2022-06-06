Şeker fiyatları alarm veriyor! 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıktı

Geçtiğimiz haftalarda şeker ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni bir karar alınmıştı. Böylece 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanmasına karar verildi. Şekerde ithalatın önünü açan kararın ardından bir gelişme daha yaşandı. Şeker, en büyük ihracatçı ülke olan Brezilya’nın tedarikinin azalacağı endişeleriyle Londra’da beş yılın zirvesine yükseldi.

Beyaz şeker vadelileri New York’ta yüzde 3,3 yükselirken ham şeker de değer kazandı. Ham petrolün üç ayın zirvesine yakın seyretmesinin de Brezilya’daki değirmenlerin etil alkol üretimine yönelerek şekerdeki fiyat artışına katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor. Cuma günü yayımlanan bir veri fon yöneticilerinin beyaz şeker için beklentilerini son 15 ayın zirvesine çıkardığını gösterdi.

BEYAZ ŞEKER FİYATI 2016’DAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

ADM Investor Services International, konuya ilişkin, “Brezilya’daki üreticilerin etanol üretimini şekere tercih etmesiyle makro tablo olumlu görünüyor. Brezilya şeker üretimi yatırımcıların kararları üzerinde etkili olurken piyasa biraz daha iyileşmeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz şeker Londra piyasasında 2016 Ekim ayından beri en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 2,4 yükselişle ton başına 591,90 dolardan işlem gördü. Ham şeker de New York piyasasında yüzde 2 değer kazandı.



