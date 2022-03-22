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Şeker fiyatları ne kadar oldu? Sert yükseliş! Şeker fiyatları neden yükseldi? İşte Rusya Ukrayna savaşı sonrası şekerde son durum

22.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde şeker fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, artışın sebebi merak edildi. Sanayicinin kullandığı şekerle, tüketiciye sunulan şeker fiyatları arasında bulunan fark 2,4 katına çıktı. Peki şeker fiyatları ne kadar oldu? Şeker fiyatları neden yükseldi? İşte son durum...

Şeker fiyatları ne kadar oldu? Sert yükseliş! Şeker fiyatları neden yükseldi? İşte Rusya Ukrayna savaşı sonrası şekerde son durum

Ekonomi piyasasında yaşanan artış şekeri vururken, ayçiçek yağından sonra stok sorunu yaşanan şekerin de fiyatlarında yükseliş yaşandı. Şekerdeki son durum merak konusu oldu. Peki şeker fiyatları ne kadar oldu?

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Rusya ve Ukrayna savaşının ardından pek çok ürüne zam geldi. Ayçiçek yağı gibi stok sorunu yaşanan şekere yüzde 49 oranında zam uygulandı. Stok sorunlarının aşılmasının sonrasında fiyatların gerilemesi beklenmekte. Geçen sene içerisinde 50 kiloluk şeker paketleri ortalama 200 TL civarında satışa sunulurken, 2022 yılının başlarında ise bu rakam 450 TL'ye ulaştı. Özel firmalarda ise şekerin fiyatı 650 TL'ye kadar yükseldi.

Şeker fiyatlarında yaşanan artış üzerine markalar perakende müşterilerine ağırlık vermeye başladı. Stokçuluğu önleme ve tüketiciyi korumaya odaklanmış olan fabrikalar günlük en fazla 500 ton satış yapabilmekte. Fakat yaşanan duruma stokçular ve özel şeker fabrikalarının fahiş zamları da eklenince fiyat politikaları alt üst olmuş duruma geldi. Ayrıca şeker satışı yapmakta olan özel fabrikaların "1 ay sonra sanayiye şeker satışını durduracağız" ifadelerini kullanması da paniği artırdı.

GÜNCEL ŞEKER FİYATI!

Şu anda 5 kiloluk paketler ortalama marketlerde 45 TL'den satışa çıkarılmış görünüyor. Ancak markalara ve marketlere göre bu fiyat değişiklik gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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