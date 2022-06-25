Şeker fiyatlarına zam mı geldi? Şeker fiyatları ne kadar oldu?

Türkşeker tarafından şeker fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Şekere gelen zam uygulamasının ardından kristal şeker ve marketlere verilen şeker fiyatlarında da değişiklikler yaşandı. Peki şeker fiyatlarına zam mı geldi?

ŞEKER FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Türkşeker tarafından yapılan zammın miktarı merak ediliyor. Son gelişmeler ile birlikte Türkşeker tarafından Tarım Kredi için 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına %67 oranında, diğer marketlere verilen şekerlere ise %37 zam yapıldı.

Şekere yapılan zam sonrası 1 kg, 5 kg ve 50 kg şeker fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Türkşeker'den konuyla ilgili açıklama yapıldı ve yapılan açıklama şöyle denildi:

"50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlenmiştir"

1 KG VE 50 KG ŞEKER FİYATI NE KADAR OLDU?

Buna göre 1 kg şeker fiyatı Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç13 TL/kg, diğer tüm marketler için ise KDV hariç 15 TL/kg oldu.

50 kg şeker fiyatı ise Tarım Kredi marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğer marketlerde ise 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.

