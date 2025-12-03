FİNANS

Sektör devi şirket mali darboğazda! Konkordato ilan etti

Tavuk ve yumurta sektöründe önde gelen şirketlerden Barış Tavukçuluk, mali sıkıntılarla boğuşuyor. 2009'da kurulan şirket konkordato başvurusunda bulundu.

Doğukan Akbayır

Sektörde yıllardır hizmet veren ve Osmaniye'de bölgenin en büyük kafes sistemi üretimine sahip firmalarından biri olan Barış Tavukçuluk, konkordato sürecine girdi.

MALİ DARBOĞAZI AŞAMADI

Girdiği mali darboğazı aşamayan şirket, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme firmaya üç aylık geçici mühlet kararı verdi; süreç denetimi için de bir konkordato komiseri ataması yaptı.

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, tavuk ve yumurta üretiminin önemli şirketlerinden olan Barış Tavukçuluk 2009'da kuruldu.

Firma etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka (tavuk) üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti yapıyor.

Şirket ayrıca bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
tavuk Konkordato
