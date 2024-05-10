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Sektör işçi bulamadığı haberleriyle gündem oluyordu! İnşaat maliyeti yıllık yüzde 70'e dayandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 11:01
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 69,98, bir önceki aya göre (aylık) yüzde 2,11 arttığını açıkladı. İnşaat sektörü son zamanlarda işçi bulamadığı ve inşaat malzemeleri fiyatındaki artışlarla gündem oluyordu.

Sektör işçi bulamadığı haberleriyle gündem oluyordu! İnşaat maliyeti yıllık yüzde 70'e dayandı!

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 arttı. Bir önceki aya göre, malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,30 arttı.

İŞÇİLİK ENDEKSİ YÜZDE 100'Ü AŞTI

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre, malzeme endeksi yüzde 55,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,04 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,15 arttı.

(DHA)

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İnşaat
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