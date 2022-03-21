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Sel sularının altında kalmıştı! 750 kişiye istihdam sağlayacak

21.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören Bozkurt Sanayi sitesi yeniden inşa ediliyor.Büyük bir bölümü Bozkurt sanayi sitelerinin altyapısı hazırlandı ve temeli atıldı. Bozkurt Sanayi Sitesinin Nisan ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Bozkurt Sanayi Sitesi, tamamlandığında 750 kişiye istihdam sağlayacak.

Sel sularının altında kalmıştı! 750 kişiye istihdam sağlayacak

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel afeti sebebiyle Bozkurt ilçelerindeki sanayi sitesi de yıkıldı. Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Bozkurt Sanayi Sitesinin projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanarak kısa sürede ihale edildi. İhale süreci tamamlanan Bozkurt sanayi Sitesinin yapım çalışmalarına başlandı. Büyük bir bölümü Bozkurt sanayi sitelerinin altyapısı hazırlandı ve temeli atıldı. Bozkurt Sanayi Sitesinin Nisan ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

750 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

87 milyon 450 bin liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi'nde. 52 dükkan, 2 tekstil fabrikası yer alacak. Çelik konstrüksiyon olarak yapılan sanayi sitesinde su baskınlarının önlenmesi için gerekli önlemler alınıyor. Bozkurt Sanayi Sitesi, teslim edilmesinin ardından yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlayacak.

"NİSAN AYININ SONUNDA TESLİM EDİLECEĞİ SÖYLENMEKTE"

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bozkurt Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Birim, "Sel felaketinin yaşandığı günden beri devletimiz yanımızda. İnşaat çalışmalarımız devam etmektedir. Nisan ayının sonunda teslim edileceği söylenmekte. Orada bulunan 88 birimden oluşan atölyelerimiz mevcuttu. Bu iş yerlerinde her alandan esnaflarımız mevcuttu. Şu anda bir an evvel inşaatın bitmesini ve faaliyetlerimize başlamayı istiyoruz" dedi.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası müdürü Yusuf Öztürk, çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür ederek, “11 Ağustos’ta burada bir sel felaketi yaşadık. Sel felaketinin ilk aylarında devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla yanımızda oldu. Burada bulunan fabrikamız yüzde 100 bir hasar gördü. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Şu anda sanayi bölgemiz tamamen yıkıldı. Yerine daha sağlamı, daha organize bir planla yapılıyor. Biz burada 120 kişilik bir tekstil fabrikasıydık. Yaklaşık 2 ay içerisinde bize teslim edecekler. Daha sonra faaliyetlerimize tekrar devam edeceğiz. Çalışmalarımızı biraz hava şartları biraz etkiledi, 2 ay kadar ertelenmek zorunda kaldı. Hava şartları iyi olsaydı birkaç hafta içerisinde olacaktık” diye konuştu. (İHA)

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Kastamonu
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