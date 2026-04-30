Selendi'de tarım işçisi yevmiyesi belli oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2026 yılı tarım işçiliği günlük yevmiye ücretleri belirlendi. İlçede tarım işçilerinin günlük net yevmiyesi 1400 TL olarak uygulanacak.

Selendi Ziraat Odası Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2026 tarihli ve 8 sayılı kararı doğrultusunda, ilçede çalıştırılan tarım işçilerinin tütün dikimi, tütün kırımı, meyve toplama ve benzeri tarımsal işlerde günlük net ücretinin 1400 TL olduğu açıklandı.

Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına alınan karara uyulmasının önem taşıdığını belirtti.

Akyıldız, açıklamasında belirlenen yeni ücretlerin hem üreticilere hem de tarım işçilerine hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

