'Birebir aynen gerçekleşecek gibi duruyor' Memur zammında 'ilave artış...' diyerek kritik detayı verdi

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken hükümet memurların taban aylığına 1000 lira artış teklif etmişti. Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz, müzakere edilebilir bir teklif değil" ifadelerini kullanmıştı.

"BU DURUM İLK DEFA ORTAYA ÇIKMADI"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren süreçle ilgili değerlendirmelerini aktaran SGK Başuzmanı İsa Karakaş; Memur-Sen teklifi ile hükümetin teklifi arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkat çekerek önceki toplu sözleşme dönemlerinde de aynı süreçlerin yaşandığını belirterek bu durumun ilk kez ortaya çıkmadığını vurguladı.

"SENARYO BİRE BİR AYNEN GERÇEKLEŞECEK GİBİ DURUYOR"

Karakaş "Çok uzaklara gitmeye gerek yok 2023 yılında işçi sendikaları bir araya gelerek hemen hemen her istediklerini almışlardı. Buna karşın kamu görevlileri ve emeklileri adına hareket eden Memur-Sen 2024-2025 dönemi için yine yüksek oranda güncelleme talep etmesine rağmen süreç yine memurlar özellikle de memur emeklileri aleyhine neticelenmiştir. Öyle ki 2024/Temmuz’dan itibaren 3 dönem peş peşe TÜİK’in açıkladığı enflasyonun bile altında güncelleme ile karşı karşıya kalınmıştır" ifadelerini kullanırken "Bu sene de devam eden 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde senaryo bire bir aynen gerçekleşecek gibi duruyor" dedi.

Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç elde edilemeyeceğine vurgu yapan Karakaş "Oysaki memur ve emeklilerin taleplerine bakıldığında masaya oturma ön şartı olarak hükûmetin önceki borçlarını evvelemirde ifa etmesi yönündeki taleplerdir" ifadelerini kullandı.

Detayları sıralayan Karakaş "Bu borçların başında da 6,5 milyon memur ve emekliyi ömür boyu etkileyen seyyanen zam borcunun ifası gelmektedir. İkinci ön şart ise 1. Dereceye gelen memur ve emeklilerin 3600 Ek Gösterge alacağıdır. Son şart ise 2024/Temmuz’dan itibaren 3 dönem peş peşe TÜİK’in açıkladığı enflasyonun altında güncelleme yapılmasından doğan farkların ödenmesidir" dedi.

Bu ön şartlar hususunda kararlı davranılmadığını belirten Karakaş, hatta bütün dikkatlerin sadece oransal güncellemelere yönlendirildiğini aktardı.

"ALACAKLARINA YİNE KAVUŞAMAYACAKLAR"

Bundan sonra ne olacağıyla ilgili ise Karakaş "Elbette memur ve emeklisi alacaklarına yine kavuşamayacak. Sadece önümüzdeki günlerde hükûmet dişe dokunmayacak şekilde birkaç puanlık ilave artış yapacak" dedi.

Bu durumun memur ve emeklisini tatmin etmeyeceğini belirten Karakaş, uyuşmazlığın Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal edeceğini ve son sözü bu kurulun söyleyeceğini belirtti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, kamu görevlilerinin toplu sözleşme sürecinde uyuşmazlık durumunda devreye giren mecburi bir kurul olduğunu ve 11 üyeden oluştuğunu belirten Karakaş "Memurları doğrudan doğruya temsil eden sadece 4 üye bulunmaktadır" dedi. Karakaş "Üyelerin çoğunluğunun (7 üye) Cumhurbaşkanı tarafından atanması, kararların genellikle hükûmetin teklifleri doğrultusunda şekillenmesine yol açmaktadır. Çok uzağa gitmeye gerek yok önceki toplu sözleşme döneminde hatta ondan da önceki toplu sözleşme dönemlerinde kurul hükûmetin teklifleriyle aynı yönde karar vermiştir" ifadelerini kullandı.